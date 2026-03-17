Com dois de Vini Jr., Real Madrid vence o City mais uma vez e vai às quartas

Com grande atuação de Vini Jr, o Real Madrid confirmou o favoritismo e eliminou o Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (17/3), pelo jogo de volta, no Etihad Stadium, em Manchester, os Merengues, que vinham de triunfo por 3 x 0 na ida, em Madri, saíram na frente com gol de Vini. Mas o City empatou ainda no primeiro tempo com Haaland. Contudo, apesar de lutar muito mesmo com um a menos desde os 19 do primeiro tempo (Bernardo Silva foi expulso no lance do pênalti), os ingleses não conseguiram a virada. Pior: levou mais um gol de Vini, no último lance do jogo: Placar final, Real 2 x 1.

No lance do primeiro gol, Vini iniciou a jogada, mandou na trave e, no rebote, chutou a bola que Bernardo Silva salvou em cima da linha com o braço, sendo expulso. Vini cobrou e marcou. Além disso, o craque brasileiro teve outras três oportunidades e puxou quase todos os ataques perigosos do time. E mais: teve um gol anulado e, no fim, fez um gol no oportunismo.

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O astro francês Mbappé, que se recuperou de lesão e entrou no segundo tempo após duas semanas afastado, entrou no segundo tempo e teve atuação discreta pelos espanhois.

Agora, o Real Madrid espera o vencedor de Bayern x Atalanta para saber o seu rival nas quartas de final. Mas tudo indica que seja os Bávaros. Afinal, eles jogam em casa nesta quarta-feira e no jogo de ida, na Itália, golearam por 6 x 1.

Vini Jr abre para o Real, City tem Bernardo Silva expulso

O City, que precisava tirar a grande desvantagem de três gols, começou no ataque e, antes dos dez minutos, criou três chances perigosas. Duas delas pararam em grandes defesas de Courtois. Mas o Real, depois da pressão inicial, começou a explorar contra-ataques, sempre buscando Vini Jr. Assim, aos 17, veio um ataque fatal.

Vini recebeu pela esquerda, saiu da marcação cortando para o meio e chutou na trave. A bola sobrou e acabou voltando para o próprio Vini voltar a chutar. Bernardo Silva tentou cortar de cabeça, mas tocou com o braço. Inicialmente, o árbitro deu impedimento no início do lance, mas, com a revisão do VAR, a penalidade foi marcada e Bernardo Silva expulso, deixando o City com dez. Vini cobrou deslocando Donnarumma: Real 1 x 0.

Haaland deixa tudo igual

Nos dez minutos seguintes, com o Real sempre encaixando contra-ataques, Vini teve outras duas chances: uma arriscando na área e chutando por cima. Na outra, completando de primeira, mas de canela, um cruzamento de Arda Güler. Em ambas o brazuca entrando pelo meio, como falso 9. Fran García e Brahim Díaz também tiveram boas chances para ampliar de desperdiçaram. O City, por sua vez, mesmo com dez, seguiu buscando o ataque e, aos 40, empatou quando Doku fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o arremate de Haaland, da pequena área. O chute da fera norueguesa saiu mascado, mas entrou.

City em cima no segundo tempo

O Real voltou sem o goleiro Courtois (entrou Lunin), e o City veio com a defesa reforçada por Guehi e Aké nas vagas de Rúben Dias e Reijnders. E, aos três minutos, Lunin fez um milagre em chute de Haaland, que desviou na zaga, evitando a virada do City. Pouco depois, Lunin apareceu mais uma vez, defendendo outro chute de Haaland. O Real, mais fechado, seguiu apostando em contra-ataques pela esquerda.

Aos 17 minutos, dois lances curiosos. No primeiro, Vini recebeu em contra-ataque e, na entrada da área, trombou com Donnarumma. O árbitro considerou normal e nada marcou. Em seguida, no contra-ataque, Doku apareceu livre e marcou para o City, mas estava impedido. Minuto agitado.

O City permaneceu, mesmo com um a menos, finalizando. Em uma delas, Aït-Nouri obrigou Lunin a fazer defesa parcial; na sobra, Marquinhos cabeceou para o gol após cruzamento de Cherki, mas o lance também foi anulado por impedimento.

Vini, o endiabrado

No fim, Vini voltou a se destacar. Primeiro, participou de uma jogada que terminou em gol de Valverde, mas o lance foi anulado. Nos acréscimos, após cruzamento de Valverde, apareceu e chutou para defesa parcial de Donnarumma e, na sobra, mandou para dentro da rede porém, o gol também foi anulado. Contudo, no último lance do jogo, aos 48 minutos, Vini concluiu um cruzamento de Tchouaméni e bateu firme para marcar, desta vez sem impedimento. Real 2 x 1. Enfim, mais uma vez, Vini foi o cara.

CITY 1X2 REAL MADRID

Oitavas de final da Champions Jogo da volta

Data: 17/3/2026

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

Gols:Vini Jr, de pênalti, 19’/1ºT (0-1); Haaland, 40’/1º (1-1);Vini Jr, 48’/2ºT (1-2)

CITY: Donnarumma; Matheus Nunes (Semenyo, 11’/2ºT), Ruben Dias (Guehí, Intervalo), Khusanov e Ait-Nouri; Rodri (Nico González, 28’/2ºT), Reijnders (Aké, Intervalo) e Bernardo Silva; Cherki, Haaland (Marmoush, 11’/2ºT) e Doku. Técnico: Pep Guardiola.

REAL MADRID: Courtois (Lunin, Intervalo); Alexander-Arnold (Carvajal, 38’/2ºT), Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Pitarch (Camavinga, 29’/2ºT) e Valverde; Arda Guler (ManuelÁngel, 29’/2ºT); Brahim Díaz (Mbappé, 23’/2ºT) e Vini Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Árbitro: Clément Turpin (França)

Auxiliares: Nicolas Danos e Benjamin Pages (ambos da França)

VAR: Jérôme Brisard (França).

Cartões Amarelos: Pepe Guardiola, Khusanov (MCI); Alexander -Arnold (REA)

Cartão Vermelho: Bernardo Silva (MCI, 18’/1ºT)