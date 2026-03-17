PSG atropela o Chelsea fora de casa e garante vaga nas quartas da Champions

O PSG dominou o Chelsea e confirmou a classificação para as quartas de final da Champions 2025/26. Nesta terça-feira (17/3), a equipe francesa venceu por 3 x 0 em pleno Stamford Bridge e fechou o confronto com um expressivo 8 a 2 no placar agregado. Kvaratskhelia e Barcola marcaram ainda no primeiro tempo, e Mayulu completou a vitória na etapa final.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Dessa maneira, o PSG aguarda o vencedor de Liverpool x Galatasaray, que se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), para saber o adversário nas quartas de final.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Chelsea x PSG
O PSG resolveu o confronto logo no início ao marcar dois gols em menos de 15 minutos, com Kvaratskhelia e Barcola, após erro da defesa do Chelsea e um belo chute de fora da área. Com isso, o time francês abriu 7 x 2 no agregado e deixou a classificação praticamente garantida, enquanto os ingleses foram vaiados pela torcida ainda no primeiro tempo.
As equipes voltaram do intervalo com mudanças, mas o ritmo de jogo foi mais lento na segunda etapa. Dessa maneira, o PSG somente controlou o resultado e carimbou a classificação para as quartas de final aos 16 minutos. Após grande jogada de Kvaratskhelia, Mayulu aproveitou uma sobra de bola e marcou um belo gol para confirmar o triunfo em Londres.
