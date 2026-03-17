Fifa lança prévia da música oficial da Copa do Mundo de 2026

Lighter é a primeira música oficial da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução)

A Fifa apresentou nesta terça-feira (17/3) um trecho de Lighter, primeira música oficial da Copa do Mundo de 2026. A canção reúne o rapper americano Jelly Roll, o mexicano Carín León e o produtor canadense Cirkut, vencedor do Grammy no ano passado.

Além do single, a entidade pretende lançar um álbum com faixas oficiais do torneio. A proposta é repetir o sucesso de músicas marcantes em competições recentes, como Freed From Desire, hit dos anos 1990 de Gala Rizzatto que voltou a ganhar destaque na Copa do Mundo de Clubes.

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Veja o trecho da música divulgado pela Fifa: