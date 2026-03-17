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COPA DO MUNDO

Fifa lança prévia da música oficial da Copa do Mundo de 2026

Faixa Lighter, com Jelly Roll, Carín León e Cirkut, dá início ao álbum oficial do torneio, que mira novo hit global

Lighter é a primeira música oficial da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução)
Lighter é a primeira música oficial da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Reprodução)

A Fifa apresentou nesta terça-feira (17/3) um trecho de Lighter, primeira música oficial da Copa do Mundo de 2026. A canção reúne o rapper americano Jelly Roll, o mexicano Carín León e o produtor canadense Cirkut, vencedor do Grammy no ano passado.

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Além do single, a entidade pretende lançar um álbum com faixas oficiais do torneio. A proposta é repetir o sucesso de músicas marcantes em competições recentes, como Freed From Desire, hit dos anos 1990 de Gala Rizzatto que voltou a ganhar destaque na Copa do Mundo de Clubes.

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Veja o trecho da música divulgado pela Fifa:

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 17/03/2026 19:11
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