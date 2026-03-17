Com golaços, Arsenal vence Leverkusen e vai às quartas da Champions

O Arsenal confirmou a classificação para as quartas de final e segue com o sonho de conquistar pela primeira vez o título da Champions. Nesta terça-feira (17/3), os Gunners fizeram bem o dever de casa e venceram o Bayer Leverkusen por 2 x 0, no Arsenal Stadium, em Londres, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio. Eze abriu o placar com uma "sapatada", enquanto Declan Rice também bateu bonito para marcar o segundo. Com o resultado, a equipe inglesa somou 3 x 1 no agregado e garantiu a vaga na próxima fase.

Assim, o Arsenal/Bayer Leverkusen vai enfrentar o Sporting, que fez história contra o Bodo/Glimt, pelas quartas de final da Champions League. As datas e horários ainda serão anunciados pela Uefa nos próximos dias.

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O JOGO

O Arsenal correspondeu às expectativas e amassou o Bayer Leverkusen no primeiro tempo. Com uma posse de bola produtiva, o time inglês finalizou 12 vezes contra apenas duas do adversário, sete delas na direção do gol. A única que entrou foi um golaço marcado por Eze de pé direito. Ficou barato para os alemães após um primeiro tempo cheio de volume dos ingleses.

Na segunda etapa, o Arsenal manteve a mesma postura e foi para ampliar a vantagem. E conseguiu. Aos 17 minutos, Declan Rice pegou sobra na entrada da área e bateu bonito no canto de Blaswich para fazer o segundo jogo. Pouco tempo depois, o Havertz iria fazer a Lei do Ex, mas o gol foi anulado pelo jogador tocar com a mão na bola e ainda puxou Tillman na jogada. Do outro lado, o Bayer Leverkusen até tentava contra-ataques, mas muito lento e com dificuldades de se infiltrar na defesa londrina. Nos minutos finais, o time alemão aumentou o volume e fez mais cruzamentos do que jogadas ensaiadas. No entanto, uma delas encaixou. Kofane recebeu na área, chutou e fez o goleiro David Raya fazer uma defesaça.

Um parágrafo à parte para Gabriel Magalhães. O zagueiro justificou a convocação para Seleção Brasileira, na última segunda-feira (17/3). Ele foi sólido nas saídas de bola, atentos para realizar cortes e ganhou todas pelo alto. Grande partida do defensor.





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