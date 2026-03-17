Flamengo alcança 400 vitórias nos pontos corridos

O Flamengo tornou-se o segundo clube a chegar à marca de 400 vitórias no Brasileirão por pontos corridos. O triunfo por 3 x 0 contra o Botafogo, no último sábado (14/3), no Nilton Santos, representou a quarta centena de triunfos do Rubro-Negro desde que o torneio passou a adotar tal formato, em 2003.
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Apenas o São Paulo já havia alcançado a marca. E foi recentemente, aliás. Afinal, ao vencer a Chapecoense pela quinta rodada do Brasileirão, na última quinta (12/3), o Tricolor Paulista chegou aos 400 triunfos nos pontos corridos. E já são 401, com a vitória sobre o Red Bull Bragantino.
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Como ambos os times jamais foram rebaixados desde 2003, eles surgem, assim, praticamente empatados em número de jogos. O São Paulo, que já atuou pela sexta rodada, chegou aos 900. Já o Rubro-Negro, ainda devendo uma partida, possui 899. O time mais próximo da dupla é o Palmeiras, com 378 vitórias, aliás. Inter (368) e Corinthians (358), dessa forma, encerram o Top-5.
Veja os times com mais vitórias nos pontos corridos (2003-)
- São Paulo – 401
- Flamengo – 400
- Palmeiras – 378
- Internacional – 368
- Corinthians – 358
- Fluminense – 357
- Santos – 353
- Atlético-MG – 351
- Grêmio – 343
- Cruzeiro – 337
- Athletico – 322
- Botafogo – 288
- Vasco – 237
Flamengo exalta marca
Já são QUATROCENTAS VITÓRIAS do Mengão em campeonatos brasileiros no formato de pontos corridos. Esses 1200 pontos foram conquistados com muita raça, trabalho e talento. Incontáveis jogadores honraram nossas cores nesses triunfos. Fica aqui nossa homenagem a todos aqueles que pic.twitter.com/k5T6hwfr2q
Flamengo (@Flamengo) March 17, 2026
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