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PREPARAÇÃO PARA A COPA

França anuncia convocados para amistoso contra o Brasil

Didier Deschamps chamou Mbappé, que retornou recentemente de lesão, e também terá Dembélé e Doué à disposição

O atacante da França e do Real Madrid, Kylian Mbappé - (crédito: Foto: Franco Arland/Getty Images)
O atacante da França e do Real Madrid, Kylian Mbappé - (crédito: Foto: Franco Arland/Getty Images)

O técnico Didier Deschamps convocou, na manhã desta quinta-feira (19/3), a seleção da França para os amistosos contra o Brasil e a Colômbia, que acontecem no final do mês de março, nos Estados Unidos. Kylian Mbappé, do Real Madrid, que era confirmado, está na lista dos 26 atletas chamados para a partida.

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Afinal, o craque se recuperou recentemente de uma lesão no joelho esquerdo. O jogador voltou a atuar apenas na última terça-feira (21/3), na vitória do Real contra o Manchester City, na Champions League, vindo do banco de reservas.

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Além disso, a lista também conta com os retornos de Dembélé e Doué, que estavam lesionados na última Data Fifa, em novembro. Outras novidades com relação à última convocação são Pierre Kalulu, na defesa, Adrien Rabiot, no meio, e Marcus Thuram, no ataque. Por outro lado, Jules Koundé e Barcola ficam de fora por conta de lesão.

Confira a convocação da França:

Goleiros: Lucas Chevalier (PSG/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA) e Brice Samba (Rennes/FRA).
Defensores: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Saliba (Arsenal/ING) e Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE).
Meio-campistas: Camavinga (Real Madrid/ESP), NGolo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Rabiot (Milan/ITA), Tchouaméni (Real Madrid/ESP) e Zaïre-Emery (PSG/FRA).
Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco/FRA), Cherki (Manchester City/ING), Dembélé (PSG/FRA), Desiré Doue (PSG/FRA), Hugo Ekitike (Liverpool/ING), Randal Kolo Muani (Tottenham/ING), Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE) e Marcus Thuram (Inter/ITA).

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/03/2026 14:57 / atualizado em 19/03/2026 15:04
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