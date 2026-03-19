França anuncia convocados para amistoso contra o Brasil

O atacante da França e do Real Madrid, Kylian Mbappé - (crédito: Foto: Franco Arland/Getty Images)

O técnico Didier Deschamps convocou, na manhã desta quinta-feira (19/3), a seleção da França para os amistosos contra o Brasil e a Colômbia, que acontecem no final do mês de março, nos Estados Unidos. Kylian Mbappé, do Real Madrid, que era confirmado, está na lista dos 26 atletas chamados para a partida.

Afinal, o craque se recuperou recentemente de uma lesão no joelho esquerdo. O jogador voltou a atuar apenas na última terça-feira (21/3), na vitória do Real contra o Manchester City, na Champions League, vindo do banco de reservas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além disso, a lista também conta com os retornos de Dembélé e Doué, que estavam lesionados na última Data Fifa, em novembro. Outras novidades com relação à última convocação são Pierre Kalulu, na defesa, Adrien Rabiot, no meio, e Marcus Thuram, no ataque. Por outro lado, Jules Koundé e Barcola ficam de fora por conta de lesão.

Confira a convocação da França:

Goleiros: Lucas Chevalier (PSG/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA) e Brice Samba (Rennes/FRA).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Saliba (Arsenal/ING) e Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE).

Meio-campistas: Camavinga (Real Madrid/ESP), NGolo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Rabiot (Milan/ITA), Tchouaméni (Real Madrid/ESP) e Zaïre-Emery (PSG/FRA).

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco/FRA), Cherki (Manchester City/ING), Dembélé (PSG/FRA), Desiré Doue (PSG/FRA), Hugo Ekitike (Liverpool/ING), Randal Kolo Muani (Tottenham/ING), Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE) e Marcus Thuram (Inter/ITA).