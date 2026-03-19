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COPA DO MUNDO

Iraque encontra solução e vai disputar repescagem no México

Leões da Mesopotâmia viajarão em um avião privado para confronto que vale uma vaga na Copa do Mundo

Leões da Mesopotãmia vão decidir vaga na Copa contra vencedor de Bolívia e Suriname - (crédito: Foto: Divulgação/IRAQ F.A)
Leões da Mesopotãmia vão decidir vaga na Copa contra vencedor de Bolívia e Suriname - (crédito: Foto: Divulgação/IRAQ F.A)

Depois de um período de incerteza, o Iraque confirmou sua participação na repescagem da Copa do Mundo. Parte dos jogadores viajará para o México neste próximo final de semana, em um avião privado, em voo costurado junto à Fifa.

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Por conta dos conflitos no Oriente Médio, o espaço aéreo do país ficou fechado e havia dúvida se a seleção conseguiria realizar a viagem. Afinal, boa parte do elenco dos Leões, 11 jogadores, atua no futebol local. A Fifa chegou a sugerir uma viagem de 25 horas de ônibus até a Turquia, onde a equipe poderia embarcar em um voo. Entretanto, o técnico Graham Arnold descartou a ideia, pois não gostaria que seus jogadores se arriscassem nas estradas perigosas do interior do Iraque.

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Inclusive, Arnold ficou preso em Dubai quando os ataques ao Irã e as respostas persas aconteceram. Com isso, a federação iraquiana chegou a solicitar o adiamento do confronto. Agora, com a situação resolvida, os jogadores que atuam na região irão para o México antes. Posteriormente, os atletas que atuam no futebol europeu se encontrarão com o grupo.

 Na última segunda-feira (16/3), Arnold convocou 26 atletas para a repescagem. Além dos 11 que atuam no futebol local, a seleção conta com 10 jogadores no futebol europeu, dois nos Emirados Árabes Unidos, um na Arábia Saudita, um na Tailândia e um no Uzbequistão.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/03/2026 14:52
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