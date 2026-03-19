Iraque encontra solução e vai disputar repescagem no México

Leões da Mesopotãmia vão decidir vaga na Copa contra vencedor de Bolívia e Suriname - (crédito: Foto: Divulgação/IRAQ F.A)

Depois de um período de incerteza, o Iraque confirmou sua participação na repescagem da Copa do Mundo. Parte dos jogadores viajará para o México neste próximo final de semana, em um avião privado, em voo costurado junto à Fifa.

Por conta dos conflitos no Oriente Médio, o espaço aéreo do país ficou fechado e havia dúvida se a seleção conseguiria realizar a viagem. Afinal, boa parte do elenco dos Leões, 11 jogadores, atua no futebol local. A Fifa chegou a sugerir uma viagem de 25 horas de ônibus até a Turquia, onde a equipe poderia embarcar em um voo. Entretanto, o técnico Graham Arnold descartou a ideia, pois não gostaria que seus jogadores se arriscassem nas estradas perigosas do interior do Iraque.

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Inclusive, Arnold ficou preso em Dubai quando os ataques ao Irã e as respostas persas aconteceram. Com isso, a federação iraquiana chegou a solicitar o adiamento do confronto. Agora, com a situação resolvida, os jogadores que atuam na região irão para o México antes. Posteriormente, os atletas que atuam no futebol europeu se encontrarão com o grupo.

We announce Iraqs final squad for the FIFA World Cup Intercontinental Playoff. Iraq captain Jalal Hassan and pic.twitter.com/ZnMvZbcWvF Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 16, 2026

Na última segunda-feira (16/3), Arnold convocou 26 atletas para a repescagem. Além dos 11 que atuam no futebol local, a seleção conta com 10 jogadores no futebol europeu, dois nos Emirados Árabes Unidos, um na Arábia Saudita, um na Tailândia e um no Uzbequistão.