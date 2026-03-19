Filha de Hulk sofre reação alérgica grave e mobiliza atendimento emergencial em Belo Horizonte

O atacante Hulk, do Atlético, viveu momentos de apreensão na noite da última quarta-feira (18/3), em Belo Horizonte. Enquanto estava em campo contra o São Paulo, sua filha, Zaya, de apenas três anos, precisou de atendimento médico urgente após apresentar uma forte reação alérgica. O episódio ocorreu poucas horas depois de o jogador enfrentar o Tricolor.

Segundo relato do próprio atleta, a criança teve um quadro de anafilaxia após ingerir um alimento que continha amendoim. Além disso, Hulk explicou que a filha possui restrições alimentares importantes, o que agravou a situação. Dessa forma, a família agiu rapidamente para garantir o atendimento necessário.

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Logo após o ocorrido, o jogador deixou a Arena MRV às pressas para acompanhar a filha. Em seguida, Zaya foi levada a uma unidade de saúde, onde recebeu os primeiros cuidados. Felizmente, o atendimento ágil contribuiu para a estabilização do quadro.

Atendimento rápido e agradecimentos

Durante a recuperação, Hulk fez questão de destacar o trabalho das equipes médicas envolvidas. Inicialmente, ele agradeceu aos profissionais do Hospital Risoleta Neves, ressaltando a rapidez e a atenção no atendimento. Além disso, mencionou o suporte prestado pelo Samu.

Posteriormente, o jogador também reconheceu o atendimento no Hospital Mater Dei, onde a filha deu continuidade ao tratamento. Segundo ele, o cuidado recebido fez toda a diferença em um momento tão delicado para a família.

Por fim, já na manhã desta quinta-feira, Hulk tranquilizou os torcedores ao informar que Zaya está bem e em casa. Assim, o episódio terminou de forma positiva, embora tenha deixado um alerta sobre a gravidade de reações alérgicas e a importância de atendimento rápido.

