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Goleiro de 20 anos morre baleado; polícia investiga erro de identidade

A polícia descartou qualquer envolvimento do atleta com atividades criminosas ou gangues locais e segue pela linha de morte por engano

Hugo Mosshagen, goleiro do BK Forward, da Suécia, morre a tiros - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)
Hugo Mosshagen, goleiro do BK Forward, da Suécia, morre a tiros - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Hugo Mosshagen, goleiro de 20 anos do BK Forward, foi morto a tiros em uma área residencial nos arredores de Örebro, na Suécia. Segundo a polícia local, a principal linha de investigação indica que o crime ocorreu por erro de identidade.

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As investigações iniciais indicam que o verdadeiro alvo dos atiradores seria uma pessoa que estava com o jogador no momento do ataque. Mosshagen chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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A polícia local também descartou qualquer envolvimento do atleta com atividades criminosas ou gangues locais. Apesar do rumo, as investigações continuam e se utilizam de cães farejadores, análise de câmeras de segurança e realização de interrogatórios.

Clube da Suécia presta homenagem

O BK Forward, clube da terceira divisão sueca, se manifestou através das redes sociais e lamentou a morte do jovem tratado como promessa do futebol local. "A tristeza é grande, mas, em meio à escuridão, a memória de Hugo continua viva", dizia em um trecho.

"O vazio guarda realidade, raiva e tristeza. Vivemos um desespero grande sobre a violência sem sentido que está por trás deste triste caso. O que aconteceu toca-nos profundamente a todos", escreveu o clube.

 

Pai lamenta a morte

A trágica morte  interrompe a trajetória de um jogador ainda em início de carreira. Em entrevista ao jornal Expressen, o pai do atleta, Joakim Gunnarsson, afirmou que o filho sonhava em se tornar profissional e dedicava todo o tempo ao futebol.

"Sinto um vazio imenso. Num segundo você sente raiva, e no outro, tristeza. Sobretudo por falarmos de algo completamente desnecessário", disse o pai do jogador, Joakim Gunnarsson, em entrevista ao jornal Expressen.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 24/03/2026 09:08
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