Internacional bate a Chapecoense e deixa o Z4 do Brasileirão

O Internacional emplacou a sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro após sequência negativa. Neste domingo (22), o Colorado venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Beira-Rio, pela oitava rodada da competição nacional. Mercado abriu o placar e Alan Patrick, de pênalti, marcaram os gols. Os gaúchos, aliás, venceram a primeira em casa e aliviam pressão durante a Data Fifa. Do outro lado, a Chape não vence desde a primeira rodada.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o resultado, o Internacional deixa a zona de rebaixamento e pula para 12ª colocação, com oito pontos. A Chapecoense, por sua vez, fica na 15ª colocação, com sete pontos. Agora, os times ganham um descanso e só voltam a jogar em abril pelo Campeonato Brasileiro. No dia (1°/4), o Colorado encara o São Paulo, às 19h30, no Beira-Rio, enquanto o Verdão do Oeste, na quinta-feira (2/4), enfrenta o Atlético-MG, às 19h, na Arena Condá.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Jogo difícil de assistir
O Internacional teve a chance de marcar logo no primeiro minuto. Borré aproveitou a falha do marcador e saiu em velocidade, mas Léo Vieira chegou antes e afastou o perigo. O jogo parecia que seria bom. No entanto, o que se viu foi diferente. Passes errados, balão para frente e poucas finalizações. A Chape teve uma chance com Rafael Carvalheira, mas a bola desviou no marcador e saiu. Aos 27, o Inter abriu o placar. Bruno Gomes cruzou para Vitinho, que ajeitou para Mercado estufar as redes. Os gaúchos ainda tiveram a chance de ampliar com Villagra, mas Léo Vieira fez boa defesa.
Inter controla e vence a primeira em casa
Logo no início da segunda etapa, o panorama para o Internacional melhorou. Bruno Leonardo puxou Borré na área e cometeu pênalti. Na cobrança, Alan Patrick bateu com tranquilidade para aumentar a vantagem no placar. Depois disso, a Chapecoense buscou avançar as linhas para tentar diminuir o placar, porém sem grandes sustos. A melhor chance aconteceu em cabeçada de Bolasie. O Inter, por sua vez, controlou a partida e até mesmo recuou. A equipe gaúcha, aliás, também não forçou as jogadas ofensivas. Paulinho chegou a ficar perto do gol, mas se enrolou com a bola, além de Alerrando que cabeceou sem marcação. Praticamente no último lance, Everton, da Chape, recebeu o cartão vermelho.
INTERNACIONAL 2×0 CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro 8ª rodada
Data: 22/03/2026 (domingo)
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público/Renda: 16.736 presentes / R$ 340.092,50
Gols: Mercado, 27’/1°T (1-0) e Alan Patrick, 5’/2°T (2-0);
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes (Victor Gabriel, 22’/2°T), Félix Torres, Mercado, Matheus Bahia (Bernabei, 16’/2°T); Bruno Henrique (Thiago Maia, 37’/2°T), Villagra, Vitinho, Alan Patrick; Carbonero (Paulinho, 16’/2°T) e Borré (Alerrandro, 37’/2°T). Técnico: Paulo Pezzolano.
CHAPECOENSE: Léo Vieira; Everton, Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Walter Clar (Bruno Pacheco, intervalo); Camilo, Rafael Carvalheira (Rubens, intervalo), Higor Meritão, Giovanni Augusto (Jean Carlos, 13’/2°T); Ítalo (Marcinho, 32’/2°T) e Bolasie (Neto Pessoa, 13’/2°T). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartão Amarelo: Vitinho (INT), Bruno Leonardo, Everton (CHA)
Cartão Vermelho: Everton, 48’/2°T