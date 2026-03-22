Vitória derrota o Mirassol e encosta no pelotão de cima do Brasileirão

Neste domingo (22), o Barradão recebeu o duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Vitória superando o Mirassol por 1 a 0. O gol da vitória veio ainda no primeiro tempo, com Baralhas garantindo três pontos importantes para o time da casa. Com o resultado, o time baiano subiu para 10º lugar, com 10 pontos. Já a equipe paulista aparece em 18º, com seis pontos e não vence desde a primeira rodada. Ambos, vale lembrar, têm apenas 7 jogos.

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Primeiro tempo: Vitória aproveita chance e sai na frente

O Mirassol começou a partida com maior posse de bola, mas sem conseguir levar real perigo a Lucas Arcanjo. Do outro lado, o Vitória apostava em velocidade e chutes de fora da área, principalmente com Erick, exigindo boas defesas do goleiro Walter.

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Aos 27 minutos, Erick abriu o jogo com Ramon, que cruzou na área. A defesa do Mirassol afastou mal, e Gabriel Baralhas aproveitou a sobra para marcar um belo gol de três dedos, colocando o Vitória na frente.

Mesmo com a pressão do time paulista, as melhores chances do Mirassol não resultaram em gol. João Victor, zagueiro do Mirassol, quase empatou em um cabeceio nos acréscimos da primeira etapa, mas parou em Lucas Arcanjo.

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Segundo tempo: pressão do Mirassol e resistência do Vitória

Na segunda etapa, o Mirassol intensificou a pressão, mas esbarrou na defesa bem postada do Vitória e nas boas intervenções do goleiro Lucas Arcanjo. Reinaldo e Edson Carioca tentaram levar perigo com chutes de fora da área, mas não conseguiram furar o bloqueio.

O Vitória também criou boas chances em contra-ataques. Tarzia quase ampliou aos 48 minutos, em finalização de fora da área que exigiu grande defesa de Walter. Nos minutos finais, o time baiano segurou a bola no campo de ataque e conseguiu administrar o resultado.

O calendário do futebol brasileiro terá uma pausa de 10 dias agora. Dessa forma, o Mirassol só volta a campo agora no dia 1/4, quando visita o Botafogo às 19h30. Já o Vitória terá dois compromissos pela Copa do Nordeste (Botafogo-PB dia 25 e CRB dia 28) antes de visitar o Cruzeiro no mesmo dia, mas às 20h.

VITÓRIA X MIRASSOL

Brasileirão 2026 8ª rodada

Data: 22/3/2026

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Gols: Baralhas, 28’1T (1-0)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon (Jamerson, 13’2T); Baralhas, Emanuel Martínez, Matheuzinho(Ronald Lopes, 27’2T) e Cantalapiedra (Tarzia, 26’2T); Renato Kayser (Lopez, 13’2T) e Erick (Anderson, 26’2T) Técnico: Jair Ventura

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga (Alesson, 27’2T) , João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura (Denilson, 16’2T) , Yuri Lara (Shaylon, 16’2T) e Gabriel Pires (Edson – Intervalo); Galeano (Everton Galdino, 25’2T) , Negueba e Tiquinho Soares Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Edson Carioca, Reinaldo e Gabriel Pires (MIR)

Cartão vermelho: Não houve