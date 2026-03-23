Robert Renan, jogador revelado em Ceilândia, recebe título de cidadão benemérito do DF

Zagueiro do Vasco da Gama, Robert Renan, de 22 anos, foi homenageado nesta segunda-feira (23/3) com o título de Cidadão Benemérito de Brasília, em cerimônia no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).
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A honraria foi proposta pelo deputado distrital Max Maciel (PSOL), com o objetivo de reconhecer a trajetória de Robert no futebol e a representatividade social construída ao longo da carreira.
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O título de Cidadão Benemérito é concedido pela Câmara Legislativa a personalidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade do Distrito Federal ou que tenham se destacado em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural ou esportivo da capital.
"Como sempre falo para meus amigos, não represento Brasília. Eu represento Ceilândia, a Expansão (do Setor O). Represento cada criança que está aqui hoje, as tias que pegam ônibus cedo, saem de casa para limpar casas no Lago Sul", discursou Robert Renan.
A sessão reuniu diversas crianças de escolinhas de futebol e moradores de Ceilândia, que prestigiaram o jogador e o têm como inspiração. A presença popular no plenário reforçou a ligação de Robert com a origem na região mais populosa do DF e evidenciou o impacto da história dele na comunidade.
“Ele serve de inspiração para novas gerações de jovens esportistas e reafirma o papel do esporte como instrumento de inclusão social, esperança e transformação”, celebrou o deputado Max Maciel.
- Leia mais aqui: Exposição repleta de memórias homenageia Ceilândia
Também compuseram a mesa autoridades e convidados, entre eles o deputado Fábio Félix (PSOL), além do pai do jogador, Roberto, conhecido como Preto Beto, o rapper Eduardo Taddeo, representantes de projetos sociais e o presidente do Instituto Robert Renan.
Naldo, da página Ceilândia Muita Treta, destacou a passagem de Robert, e enfatizou que as crianças da comunidade precisam ter mais acesso á oportunidades: "Se os jogadores de Ceilândia tivessem mais acesso e jogassem, o Brasil ganharia o hexa".
O rapper Edu também ressaltou a importância da homenagem ao jogador, destacando o impacto de ver uma sala cheia de crianças esperançosas. “Robert continua sendo de Ceilândia, precisamos normalizar vitórias como esta, porque agora muitos vão pensar: 'Conseguimos, sim, sem esquecermos de onde viemos'”.
Durante a homenagem, foi anunciado o projeto de criação do Instituto Robert Renan (RR), cujo objetivo é promover o desenvolvimento social, cultural e esportivo de jovens da periferia de Brasília, além de fortalecer escolinhas de futebol existentes.
A homenagem a Robert vai além do reconhecimento individual, simboliza a força de Ceilândia como celeiro de talentos e reforça a importância de investir em oportunidades para jovens da periferia.
Entre os aplausos, memórias e projetos para o futuro, a trajetória do jogador se consolida como exemplo de que, mesmo diante das dificuldades, é possível transformar realidade em conquista e inspirar uma nova geração a acreditar no próprio potencial.
Titular do Vasco na temporada, Robert Renan disputou 16 jogos pelo clube: empatou cinco, perdeu cinco e venceu seis. O último triunfo foi sobre o Grêmio, no domingo (22/3), no 2 x 1 em São Januário. Devido à Data Fifa, o defensor e o elenco estão de folga e se reapresentam na quarta-feira.
Conheça Robert Renan
Dos campos de terra do Setor O, em Ceilândia, ao reconhecimento público, a trajetória de Robert Renan é marcada pela persistência dos pais, que não desistiram do sonho do filho. O jogador começou a história no futebol em projetos sociais que funcionavam como escolinhas comunitárias voltadas para crianças em situação de vulnerabilidade. As iniciativas foram porta de entrada para o futsal, no Arte Líder e, depois, para o futebol de campo no Santos-DF.
Aos 13 anos, Robert se mudou para São Paulo em busca do sonho de se tornar jogador profissional e foi nas categorias de base do Corinthians que a carreira ganhou força. No clube, superou a adaptação longe da família e se destacou, inclusive após a mudança de lateral-esquerdo para zagueiro.
Com bom desempenho e maturidade em campo, estreou no time profissional em 2022. Pouco tempo depois, foi negociado com o Zenit São Petersburgo, da Rússia, iniciando a trajetória internacional.
Em 2023, recebeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira, sob o comando de Ramon Menezes. A convocação marcou o reconhecimento da rápida evolução e o colocou como uma das promessas da nova geração do futebol brasileiro. Atualmente, Robert defende o Vasco da Gama, atuando por empréstimo do Zenit. No currículo, o zagueiro também acumula passagens pelo Internacional e pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita.
Confira a transmissão:
*Estagiária sob supervisão de Victor Parrini
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