Ibañez celebra volta à Seleção e elogia Ancelotti: "Força mundial"

O zagueiro Ibañez comemorou seu retorno à Seleção Brasileira após cerca de três anos. A última convocação foi em setembro de 2023, para os jogos contra Bolívia e Peru, para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (23), o defensor confessou que temeu se distanciar da Amarelinha quando se transferiu para o saudita Al-Ahli.

A gente sempre sonha e trabalha para poder estar aqui, representando a Seleção Brasileira. E foi o que eu mais pensei quando fui para a Arábia, achei que ia me distanciar um pouco, mas acredito que trabalhando forte, com a máxima vontade dentro de campo, o retorno vem e, graças a Deus, estou de volta à Seleção. Estou feliz demais por isso, celebrou.

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Ibañez também comentou a expectativa de aprender com o treinador Carlo Ancelotti, visando aos amistosos com França, na quinta-feira (26), e Croácia, no dia 31. Estas serão as últimas partidas do Brasil antes da convocação final para a Copa do Mundo.

É uma experiência muito incrível. Um treinador de nome mundial, uma força mundial, campeão de muitas coisas. É uma experiência maravilhosa poder trabalhar com ele, (vou) trabalhar o mais forte possível e dar o máximo para ajudar e completar o grupo da melhor maneira possível, afirmou.

Por fim, o Brasil encara a França, quinta-feira, às 17h (de Brasília), em Boston. Depois, na terça-feira (31), enfrenta a Croácia, às 21h30 (de Brasília), em Orlando, no último amistoso antes convocação para a Copa do Mundo.







