Itália encara Irlanda do Norte para evitar 3ª ausência seguida na Copa

Nunca na história das Copas uma seleção campeã mundial ficou de fora da maior festa do planeta bola por três vezes consecutivas. Ausente no torneio Fifa após a participação na edição de 2014, no Brasil, a Itália levará o fardo para a partida contra a Irlanda do Norte, hoje, às 16h45, pela semifinal da repescagem europeia. Orquestrada pelo ex-volante e membro da geração responsável por bordar no uniforme a quarta estrela, Gennaro Gattuso, a Azzurra precisa vencer antes de encarar País de Gales ou Bósnia na possível decisão de terça-feira.

Gattuso fez parte das últimas duas gerações italianas que foram à Copa do Mundo. Estreou em 2002, ganhou em 2006 e se despediu do torneio na África do Sul em 2010. De fora do campo, lamentou as ausências na Rússia (2018) e no Catar (2022). Não quer repetir, de jeito algum, os antecessores Giampiero Ventura e Roberto Mancini.

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"Este é o jogo mais importante da minha carreira. Não participar de duas Copas do Mundo foi um choque, e por isso precisamos ter paciência, mas sinto que carrego o país nas costas", admitiu Gattuso, durante a entrevista coletiva na véspera do confronto contra a Irlanda do Norte.

O dono da prancheta da Squadra Azzurra desde junho do ano passado tem motivos para estar apreensivo e outros para se apegar positivamente hoje. O retrospecto é positivo sob a batuta do ex-volante, com cinco vitórias em seis jogos. O único tropeço foi na derrota por 4 x 1 para a Noruega no San Siro, em Milão, pelo último jogo das Eliminatórias.

A seleção italiana também joga com a superstição. Estádio escolhido por Gattuso para a semifinal da repescagem contra a Irlanda do Norte, o Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, é acanhado, com capacidade para 20 mil pessoas. Lá, os anfitriões jamais foram derrotados. Foram dois empates e duas vitórias. Um dos triunfos marcou a estreia do atual treinador, na goleada por 5 x 0 sobre a Estônia, pelas Eliminatórias.

"Eu escolhi o estádio. A Federação me apoiou. No San Siro, há torcedores da Inter e do Milan. Se você der um passe ruim, eles podem te vaiar. Em Bérgamo é diferente. Me receberam de braços abertos na minha estreia. Eu queria um estádio em formato de caldeirão. Espero que não tenhamos feito uma escolha errada", justificou Gattuso.

Gattuso deve repetir o esquema tático 3-5-2, o mesmo da derrota por 4 x 1 para a Noruega e da vitória por 3 x 0 sobre Israel. O esquema com alas é tentativa de abastecer a dupla de ataque formada por Mateo Retegui e Moise Kean. Retegui é o jogador mais decisivo da era Gattuso, com cinco gols e quatro assistências em seis partidas. No mesmo recorte, Kean empurrou quatro bolas para as redes.

Maratona

Restam seis vagas para a Copa do Mundo de 2026. Quatro ficarão para seleções europeias e duas serão definidas por meio da repescagem intercontinental. No Velho Continente, são 16 seleções divididas em oito chaves de jogos únicos. Os vencedores se classificam para a final. O Brasil pode ampliar a presença no torneio Fifa com a Albânia, treinada por Sylvinho. Ele será o mentor do país no duro confronto diante da Polônia, às 16h45, em Varsóvia.

Na repescagem global, também em semifinal, a Bolívia encara o Suriname, hoje, às 19h. Os sul-americanos podem ter pela frente o Iraque, caso avancem. Na madrugada, a partir de meia-noite, a Nova Caledônia duela com a Jamaica. A República Democrática do Congo aguarda um dos dois.

FICHA TÉCNICA

ITÁLIA

Donnarumma; Gatti, Mancini e Buongiorno; Politano, Locatelli, Barella, Frattesi e Dimarco; Kean e Retegui

Técnico: Gennaro Gattuso

IRLANDA DO NORTE

Hazard; Hume, McConville, McNair, Brown e Spencer; Lyons, McDonell e Galbraith; Price e Donley

Técnico: Michael O'Neill

Horário: 16H45 (de Brasília)

Estádio: Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Auxiliares: Hessel Steegstra e Jan De Vries

VAR: Pol van Boekel

Transmissão: Disney+



