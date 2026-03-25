Gama bate o Porto Vitória-ES na estreia da Copa Centro-Oeste

Luan aproveitou a chance como titular e marcou o gol da vitória do Gama no Espírito Santo - (crédito: André Serrão/@clickdolance)

Quase metade dos 23 gols do Gama em 2026 tiveram a participação de Felipe Clemente, responsável por empurrar nove bolas para as redes adversárias e solidário com uma assistência. Mas nem só do artilheiro vive o atual bicampeão do Campeonato Candango. Poupado na estreia da Copa Centro-Oeste, nesta quarta-feira (25/3), o camisa 11 viu pela TV Luan assumir o protagonismo e dar a vitória por 1 x 0 sobre o Porto Vitória no Estádio Kleber Andrade em Cariacica (ES).

O gol de Luan saiu aos 12 minutos do segundo tempo. O centroavante de 37 anos participou do processo de criação em linda jogada de pé em pé, com cruzamento na medida de Kennedy pela direita. Bem posicionado na segunda trave e livre de marcação, o camisa 9 “apenas” empurrou para o fundo das redes de Léo Rodrigues.

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Com o gol marcado contra o Porto Vitória, Luan chegou ao segundo na temporada. Antes, havia participado ativamente da vitória de virada por 4 x 1 sobre o Paranoá pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Candango. A bola na rede ampliou para 15 partidas a invencibilidade gamense em 2026, com 10 triunfos e cinco empates.

A partida contra o Porto Vitória foi a terceira de Luan como titular. O jogador perdeu espaço em meio à boa fase de Felipe Clemente e não começava jogando desde 17 de janeiro, no triunfo por 2 x 0 sobre o Brasília, pela segunda rodada do Candangão.

O Gama está na chave B da Copa Centro-Oeste, ao lado de Cuiabá, Tocantinópolis, Atlético-GO e Anápolis. Neste torneio, os clubes se enfrentam em turno único. Apenas líder e vice de cada grupo avançam às quartas de final em duelo de ida. O próximo desafio gamense será diante dos cuiabanos, no sábado (28/3), às 19h30, no Estádio Bezerrão.

O Distrito Federal também é representado no torneio pelo Capital, vice-campeão do Candangão em 2025. O Coruja derrotou o Primavera-MT por 4 x 3 no Estádio JK. O próximo compromisso será diante do Rio Branco-ES, no domingo (29/3), às 16h, novamente no Paranoá. O clube também tem as concorrências de Vila Nova, Operário-MS e Araguína.