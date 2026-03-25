Repescagem define as últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026

Com a maioria das vagas já preenchidas, a corrida por um lugar na Copa do Mundo de 2026 entra na reta final. A partir desta quinta-feira (26/3), a repescagem europeia e a intercontinental vão definir as últimas seis seleções classificadas para o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. As decisões acontecem já na próxima semana.
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Repescagem europeia: 16 seleções, quatro vagas
Na Europa, 16 equipes seguem na disputa por apenas quatro vagas. O formato é direto: quatro caminhos independentes, com semifinais e final em jogo único. Só o campeão de cada chave garante lugar no Mundial.
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Os confrontos são:
Chave A: País de Gales x Bósnia e Herzegovina | Itália x Irlanda do Norte
Chave B: Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia
Chave C: Eslováquia x Kosovo | Turquia x Romênia
Chave D: República Tcheca x Irlanda | Dinamarca x Macedônia do Norte
As semifinais acontecem nesta quinta-feira, enquanto as finais estão marcadas para o dia 31 de março.
Six nations. Two #FIFAWorldCup 2026 tickets. One final chance.
The FIFA Play-Off tournament has arrived in Mexico!
FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2026
Intercontinental: seis seleções, duas vagas
Nos duelos intercontinentais, seis seleções disputam as duas últimas vagas em mini-torneios realizados no México, nas cidades de Guadalajara e Monterrey. Por conta do ranking, República Democrática do Congo e Iraque já estão garantidos nas finais de seus respectivos caminhos e aguardam adversários.
Os duelos são:
Chave 1: Nova Caledônia x Jamaica (quem vencer enfrenta a RD Congo)
Chave 2: Bolívia x Suriname (quem vencer enfrenta o Iraque)
As semifinais serão disputadas entre quinta e sexta-feira (27/3). Já as finais acontecem entre a noite do dia 31 de março e 1º de abril.
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