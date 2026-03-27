Veja os duelos decisivos da repescagem europeia da Copa do Mundo

Daqui a pouco menos de três meses, o mundo do futebol estará com seus olhos voltados para Estados Unidos, México e Canadá. A Copa do Mundo se aproxima e as últimas vagas de classificação estão sendo preenchidas. Restam quatro vagas a serem ocupadas pelas seleções da Europa e o Jogada10 mostra quais serão os jogos decisivos.

Na próxima terça-feira, dia 31, será o Dia D para o sonho de disputar uma Copa do Mundo seja realizado, ou vire um pesadelo. Todos os quatro jogos serão realizados no mesmo horário, às 15h45 (de Brasília). Alemanha, Austria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Noruega, Portugal e Suíça, já estão classificadas ao Mundial.

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Bósnia e Herzegovina x Itália

Tetracampeã do mundo e sem disputar uma Copa do Mundo desde 2018, a Itália terá mais uma vez a chance de retornar ao maior palco do futebol mundial. Após cair na repescagem em 2018 e 2022, a Azzurra jogará fora de casa, diante da Bósnia, o seu retorno a uma Copa do Mundo.

Na semifinal, a Itália atuou em casa e venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, garantindo a classificação para a decisão. Por outro lado, a Bósnia estava perto de ver o sonho de voltar a uma Copa acabar até os 86 minutos, mas o empate do interminável Edin Dzeko levou o duelo com País de Gales para a prorrogação e para os pênaltis. Nas cobranças, os bósnios venceram por 4 a 3 e avançaram, com o direito de jogar em casa a partida que vale uma vaga na Copa do Mundo.

Portanto, quem se classificar no confronto entre Bósnia x Itália garante vaga no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Canadá, Catar e Suíça.

Kosovo x Turquia

De virada, o Kosovo garantiu sua classificação para a decisão da repescagem ao desbancar, fora de casa e de virada, a Eslováquia por 4 a 3. Os kosovares buscam participar da sua primeira Copa do Mundo na história e terão a chance de jogar em casa, em Pristina.

Por outro lado, a Turquia quer voltar a disputar uma Copa do Mundo depois de 24 anos. A última participação dos turcos em Mundiais foi em 2022, com uma campanha histórica de terceiro lugar. No entanto, desde então os turcos não voltaram ao maior palco do futebol. Para chegar na decisão da repescagem, a Turquia venceu a Romênia por 1 a 0, em Istambul.

Portanto, quem se classificar no confronto entre Kosovo x Turquia garante vaga no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Estados Unidos, Paraguai e Austrália.

Suécia x Polônia

Duas seleções que costumam estar entre as classificadas para a Copa do Mundo jogam por apenas uma vaga. Desse modo, Suécia e Polônia vão definir uma das vagas europeias para o Mundial na terça-feira, em Solna, na Suécia.

Com hat-trick de Gyokeres, a Suécia atropelou a Ucrânia por 3 a 1 e se classificou para a decisão da repescagem, para voltar a uma Copa do Mundo desde 2018. Do outro lado, a Polônia teve um duelo complicado diante da Albânia e saiu vencedora por 2 a 1, em busca do terceiro Mundial consecutivo.

Portanto, quem se classificar no confronto entre Suécia x Polônia garante vaga no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.

Chéquia x Dinamarca

Por fim, um dos duelos mais equilibrados vai definir quem estará na Copa do Mundo em junho. Desse modo, Chéquia e Dinamarca vão medir forças na terça-feira, em Praga, em um jogo que promete ser acirrado e brigado até o último minuto, assim como foi a classificação da Chéquia.

Em casa, os checos saíram perdendo por 2 a 0 em 25 minutos para a Irlanda. No entanto, mostraram um grande poder de reação ao buscar o empate, levar o jogo para prorrogação e pênaltis, e mesmo assim se classificar. Já do outro lado, a Dinamarca venceu de forma tranquila a Macedônia do Norte, em Copenhague, por 4 a 0.

Portanto, quem se classificar no confronto entre Chéquia x Dinamarca garante vaga no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de México, Coréia do Sul e África do Sul.