Com time modificado, Brasil não deslancha contra a França e perde amistoso

Mais estruturada, seleção francesa venceu amistoso contra os brasileiros com dois belos gols de Mbappé e Ekitiké. Time verde a amarelo buscará recuperação no teste contra a Croácia - (crédito: Franck Fife/AFP)

O grande teste de fogo da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2026 acabou provocando queimaduras severas na autoestima verde e amarela em direção à luta pelo hexacampeonato. Na tarde desta quinta-feira (26/3), a modificada equipe nacional mediu forças contra a França, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, e viu o desentrosamento custar caro em campo. Diante da organizada equipe de Didier Deschamps e sem retorno técnico das peças avaliadas por Carlo Ancelotti, os brasileiros tiveram uma apresentação coletiva e tecnicamente abaixo na derrota por 2 x 1.

O Brasil viveu uma tarde de lampejos em Boston e a falta de consistência gerou problemas em campo. Apesar das chances criadas e da estrutura tática ofensiva mantida no 4-2-4, a Seleção não vivenciou domínio e controle do jogo. Tecnicamente em melhor fase e com trabalho mais longevo, a França aproveitou o desentrosamento da defesa inédita formada por Ederson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos para deslanchar. Os golaços de Mbappé e Ekitiké castigaram os brasileiros e nem mesmo atuar com um jogador a mais durante todo o segundo tempo modificou o cenário da partida.

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Dispostas a viver o amistoso como um verdadeiro jogo de Copa do Mundo, Brasil e França entregaram um primeiro tempo com estudo aliado à aceleração. As duas seleções criaram chances relevantes, com os brasileiros inaugurando as tentativas. No primeiro minuto, Martinelli finalizou próximo ao gol. Aos quatro, Raphinha avançou entre os marcadores, mas também errou o alvo. Com mais posse e mais paciência, os franceses responderam aos nove. Rabiot desviou de ombro, sem direção. Acumulando erros de decisões, a equipe verde e amarela esbarrava nas dificuldades de avançar.

A marcação alta brasileira com os quatro atacantes quase surgiu efeito aos 26. Vini roubou a bola, mas Martinelli não aproveitou. Os avanços da França pelo lado direito surtiram efeito aos 26. Dembélé esbanjou visão de jogo e lançou Mbappé nas costas da zaga do Brasil. Sozinho, o camisa 10 tocou de cobertura na saída de Ederson: 1 x 0. Após a abertura do placar, as duas equipes acumularam chances perdidas. A Seleção ficou no quase com Matheus Cunha, Casemiro e Martinelli. Mbappé teve oportunidade de ampliar para os franceses, mas sem sucesso.

Com Luiz Henrique acionado no segundo tempo, o Brasil voltou com nova postura. Mais pilhado, o time teve sete minutos frenéticos. Neles, a defesa francesa trabalhou bastante. Aos quatro, o ex-botafoguense arriscou de fora da área e Maignan espalmou. Três minutos depois, Upamecano parou Matheus Cunha com falta. O VAR acionou o árbitro Guido Gonzales Jr. e o zagueiro francês foi expulso direto após checagem. Na cobrança da infração, Léo Pereira buscou o canto de Maignan, mas a falta de força na bola facilitou a defesa. Com um a mais, a Seleção subiu as linhas, mas não teve pleno controle.

Quando a França trabalhou a bola, o castigo veio. Olise viu o espaço no meio da marcação e passou rasteiro para Ekitiké tocar por cima de Ederson e ampliar. O gol caiu como um banho de água fria no Brasil. Sem constância e com o rival bem posicionado, a Seleção esbarrava na própria lentidão. O gol de honra veio de lance chorado. Aos 32, Danilo cobrou falta, a defesa não afastou e a bola se ofereceu para Bremer marcar. A empolgação do gol não esquentou o jogo. Esbanhando tranquilidade, o time europeu esfriou os brasileiros e travou o jogo. De primeira, Bremer teve, aos 45, a chance final de mudar o placar do amistoso.

Com o fim da partida, vieram os aprendizados para a Seleção. Apesar de ter enfrentado uma das equipes mais estruturadas e consistentes do cenário atual do futebol mundial com uma série de mudanças, o Brasil esbarrou em dificuldades de guiar o jogo a sua maneira. Agora, a trupe liderada por Carlo Ancelotti terá quatro dias para recuperar as forças antes de voltar a ser testada. Na terça-feira (31/3), às 21h, a equipe verde e amarela entra em campo em Orlando para duelar com a Croácia, no último jogo antes da definição dos nomes escolhidos para a Copa do Mundo.

BRASIL 1 X 2 FRANÇA

Amistoso - Data Fifa

Gillette Stadium, em Boston (EUA)

Gols: Mbappé (31'/1ºT), Ekitiké (19'/2ºT) e Bremer (33'/2ºT)

Público: 66.713 presentes

BRASIL

Ederson; Wesley (Ibañez), Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro (Gabriel Sara) e Andrey Santos (Danilo); Martinelli (João Pedro), Raphinha (Luiz Henrique), Vini Jr. e Matheus Cunha (Igor Thiago).

Técnico: Carlo Ancelotti

Cartões amarelos: Léo Pereira, Casemiro e Bremer

FRANÇA

Maignan; Malo Gusto (Kalulu), Konaté, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni (Kanté) e Rabiot; Olise, Mbappé (Thuram), Dembélé (Lacroix) e Ekitiké (Doué).

Técnico: Didier Deschamps

Cartões amarelos: Konaté e Kalulu

Cartão vermelho: Upamecano

Árbitro: Guido Gonzales Jr. (EUA)

Assistentes: Nick Uranga (EUA) e Cory Richardson (EUA)

Árbitro de vídeo: Tim Ford (EUA)