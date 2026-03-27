Flamengo bate Juventude e segue firme na briga pela liderança

O Flamengo confirmou o favoritismo e, mesmo atuando fora de casa, derrotou por 3 a 1 o Juventude na noite desta quinta-feira (26), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), a equipe carioca foi dominante e levou a melhor com gols de Laysa (duas vezes) e Cristiane. Bell Silva descontou para as alviverdes.

Com o resultado, as rubro-negras chegam aos mesmos 11 pontos do Cruzeiro, mas ocupam a terceira posição em razão da desvantagem nos critérios de desempate. O Palmeiras lidera com 12. O Juventude, por outro lado, permanece com quatro pontos e aparece na 14ª colocação.

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O jogo

As duas equipes alternaram investidas no primeiro tempo, mas o Flamengo foi mais incisivo. Aos 30 minutos, Laysa acertou um chute preciso no canto para abrir o placar. As Esmeraldas tentaram responder, mas não conseguiram transformar suas oportunidades em gol, e o intervalo chegou com vantagem carioca.

Logo aos três minutos da segunda etapa, após uma boa troca de passes, Laysa apareceu novamente e ampliou. O Juventude reagiu e, aos 16?, Bell Silva desviou de cabeça após cruzamento para descontar. Mas, apesar da pressão das gaúchas, as cariocas mantiveram o controle da situação. Desse modo, aos 41?, Cristiane aproveitou rebote da goleira Renata May para fechar o placar: 3 a 1.

Próximos compromissos

Pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, o Juventude visita o Fluminense na quarta-feira (1º), às 15h, no Luso-Brasileiro. Já o Flamengo terá pela frente o líder Palmeiras, na segunda-feira (30), às 21h30, fora de casa.