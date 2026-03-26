Bolívia vence o Suriname de virada e segue sonhando com Copa

A Bolívia ainda sonha com a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (26/3), venceu o Suriname por 2 x 1, em jogo emocionante, principalmente no segundo tempo. Depois de levar um gol de Gelderen, conseguiu marcar duas vezes: com Paniagua e Miguelito.
Assim, avança para a repescagem mundial e fará decisão com o Iraque, na madrugada de terça para quarta-feira, novamente no México.
A seleção da Bolívia apareceu mais no ataque e criou chances, principalmente pela esquerda, com o ala Roberto Fernández. Foi um chute de fora da área que obrigou o goleiro Vizcarra a fazer boa defesa. Mas, depois dos 20 minutos, começou a ser mais periférico. Aos 28, Kerk avançou pela direita e cruzou sob medida para Piroe. O jogador do Leeds-ING entrou em velocidade e conseguiu chutar por cima. Era gol feito.
Os bolivianos tiveram a sua principal chance quando Roberto Fernández encontrou Robson Matheus livre na pequena área pela esquerda. Ele tentou um toque por cobertura e a bola saiu. O Suriname ainda teve outra chance clara quando o zagueiro Abela recebeu na pequena área e chutou para defesa incrível de Vizcarra.
Mas, aos dois minutos do segundo tempo, Vizcarra acabou não conseguindo evitar o gol do Suriname. Penas recebeu pela esquerda e rolou para o chute de Boetius. A bola bateu na zaga e na pequena área, Gelderen chutou duas vezes para marcar.
A Bolívia foi para cima e, de tanto martelar, chegou ao empate aos 26 minutos com Paniagua. O atacante, que saiu do banco, aproveitou uma espirrada após chute de Villamil e deixou tudo igual. Aos 34 veio a virada. Godoy, que também veio do banco, foi derrubado por Abela. O santista Miguelito cobrou: bola para um lado, bola para o outro. Bolívia 2 x 1. Os bolivianos seguem sonhando com a volta à Copa. A última participação foi em 1994, nos Estados Unidos.
Saiba Mais