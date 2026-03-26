Ancelotti convoca o zagueiro Vitor Reis para amistoso contra Croácia

O técnico Carlo Ancelotti convocou, nesta quinta-feira (26), o zagueiro Vitor Reis, do Girona (ESP), para o amistoso com a Croácia, na próxima terça (31), em Orlando. Esta é a primeira convocação do defensor para a seleção principal. O jogador irá se apresentar na noite desta sexta-feira (27), no hotel Four Seasons, e já participará do treino de sábado (28).

A convocação do jovem atleta, aliás, tem um motivo. Afinal, Marquinho se queixou de dores na região do quadril e desfalcou o Brasil no amistoso contra a França. Além disso, Gabriel Magalhães deixou a Seleção por machucar o joelho direito após a partida contra City, pela final da Copa da Liga Inglesa.

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Campeão pela Seleção Brasileira do Sul-Americano Sub-17 de 2023, Vitor Reis tem 20 anos e é um dos destaques da posição no Campeonato Espanhol.

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Vitor Reis iniciou a carreira no Palmeiras. Ele chegou ao Manchester City em janeiro de 2025. O clube inglês se comprometeu a pagar ao Alviverde 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232 milhões na época) pelo jogador de 19 anos, que tem contrato com o City até meados de 2029. Como ainda é jovem, os ingleses emprestaram o atleta para o Girona, que faz parte do conglomerado City Football Group.



