Lingard aparece no BID e pode estrear pelo Corinthians no Maracanã

O torcedor corinthiano recebeu uma excelente notícia na tarde desta quinta-feira (26). O meia-atacante Jesse Lingard teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está oficialmente apto a estrear pelo Corinthians. O jogador inglês, que vinha treinando no CT Joaquim Grava desde o início do mês, aguardava apenas os trâmites burocráticos do seu visto de trabalho para ser regularizado. A tendência é que ele seja a grande novidade na lista de relacionados para o duelo contra o Fluminense, no dia 1º de abril, pela nona rodada do Brasileirão.

Lingard utilizará a emblemática camisa 77 no Timão, uma referência ao ano do fim do jejum histórico do clube. Revelado nas categorias de base do Manchester United, o atleta traz na bagagem uma vasta experiência na Premier League. A saber, com passagens por West Ham, Brighton e Nottingham Forest. Nas últimas duas temporadas, o meia defendeu o Seoul FC, da Coreia do Sul, onde somou números interessantes: foram 19 gols e 11 assistências em 67 partidas disputadas no futebol asiático.

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Sob o comando de Dorival Júnior, Lingard já participa das atividades com bola sem qualquer restrição física ao lado dos novos companheiros. Sua chegada aumenta o leque de opções ofensivas do Corinthians em um momento crucial da temporada. Sem dúvida, a expectativa para o confronto no Maracanã é alta, não apenas pelo peso do adversário, mas pela curiosidade de ver como o astro inglês se adaptará ao ritmo intenso do futebol brasileiro.

Trajetória na Europa é diferencial para comissão técnica do Corinthians

A vinda de Lingard faz parte de uma estratégia de internacionalização do elenco corinthiano, que já conta com nomes como Memphis Depay. O inglês passou a maior parte de sua carreira no topo do futebol mundial, sendo peça constante no Manchester United por diversas temporadas. Essa vivência em grandes ligas é vista pela comissão técnica como um diferencial para elevar o nível técnico e competitivo do grupo nas competições nacionais.

Dessa forma, o foco total agora se volta para a preparação física final do atleta antes da viagem para o Rio de Janeiro. Por fim, caso entre em campo contra o Fluminense, Lingard terá o Maracanã como palco para seu primeiro cartão de visitas no Brasil.