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FUTEBOL INTERNACIONAL

Copa do Mundo de 2026 será primeira da história sem técnicos brasileiros

Com a eliminação da Albânia de Sylvinho, o torneio não terá treinadores do Brasil pela primeira vez em 96 anos

Sylvinho no comando técnico da seleção da Albânia - (crédito: Foto: Divulgação / FSHF)
Sylvinho no comando técnico da seleção da Albânia - (crédito: Foto: Divulgação / FSHF)

A Copa do Mundo de 2026 terá um fato inédito. Pela primeira vez na história, a competição não terá um técnico brasileiro. Afinal, a Albânia, que é comandada por Sylvinho, caiu na repescagem europeia, nesta quinta-feira (26/3), pela derrota por 2 x 1 para a Polônia.

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Na disputa da repescagem europeia, a Albânia de Sylvinho saiu na frente em Varsóvia, graças ao gol de Arber Hoxha. No entanto, no segundo tempo, a Polônia conseguiu a virada com os tentos de Robert Lewandowski e Piotr Zielinski.

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Assim, encerra-se uma sequência histórica que perdurava desde a primeira edição da Copa do Mundo, em 1930. Ao longo de 22 edições, o futebol do Brasil sempre esteve representado na área técnica por profissionais dirigindo a Seleção Brasileira ou outras nações.

Aliás, em 2006, o Brasil chegou a levar cinco treinadores. Carlos Alberto Parreira dirigia o Brasil; Felipão, por Portugal; Marcos Paquetá pela Arábia Saudita; Zico no Japão; e Alexandre Guimarães na Costa Rica.

Neste ano, assim, o italiano Carlo Ancelotti tem a missão da busca pelo hexacampeonato da Seleção Brasileira. Além disso, nenhum outro país possui um técnico brasileiro em seu comando.

Por fim, o Brasil estreia na Copa no dia 13 de junho, quando encara Marrocos no MetLife Stadium, em East Rutherford. Depois, a equipe de Ancelotti encerra sua participação no Grupo C enfrentando Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/03/2026 15:21
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