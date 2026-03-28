Fortaleza bate o Imperatriz e vence a segunda na Copa do Nordeste

Jogando no PV, Leão do Pici aproveitou bem suas oportunidades para conquistar a vitória, mas tomou susto no final

Tricolor divide liderança do Grupo D com o Retrô - (crédito: Foto: Mateus Lotif/FEC)
O Fortaleza conquistou a segunda vitória em dois jogos da Copa do Nordeste. Na noite deste sábado (28), o Leão da Pici venceu o Imperatriz por 2 a 1, no Presidente Vargas, na capital cearense. Lucas Emanoel e Welinton marcaram os gols tricolores, enquanto Artur Potiguar descontou para o Cavalo de Aço.

Com o resultado, o Leão chega aos seis pontos na competição, empatando com o Retrô na liderança do Grupo D, perdendo nos critérios de desempate. Já os maranhaenses ainda não pontuaram e ocupam a lanterna do Grupo C.

Na próxima rodada, o Fortaleza tem o clássico contra o Ceará, no dia 07 de abril. Antes disso, o Leão entra em campo pela Série B, para encarar o Cuiabá, na próxima terça (31). Já o Imperatriz recebe o Maranhão, no dia 08. Porém, o Cavalo de Aço tem sua estreia na Série D, no dia 05, contra a Tuna Luso, em Belém.

Fortaleza cria mais, sofre susto no fim, mas vence

A partida começou com o Fortaleza arriscando bastante de fora da área. Rodriguinho teve a primeira oportunidade e mandou para fora. Na sequência, o zagueiro Kauã Rocha apareceu no campo de ataque, arriscou e parou em grande defesa de Wellington Lima. O goleiro apareceu mais uma vez em chegada de Ryan, que ficou com a bola na pequena área e chutou para o arqueiro salvar.

Mais uma vez, o Leão do Pici tentou chegar nos arremates de longe. Rodriguinho apareceu mais uma vez na intermediária, finalizou e Wellington fez a defesa em dois tempos. Porém, o time da casa conseguiu sair na frente após um vacilo do adversário. Aos 43 minutos, a defesa do Imperatriz errou na saída de jogo, a bola ficou para Lucas Crispim, que tocou para Lucas Emanoel.

Na segunda etapa, o Fortaleza voltou com várias mudanças, que não surtiram muito efeito. O Cavalo de Aço conseguiu ficar mais com a bola, mas não conseguia levar muito perigo ao gol tricolor. Inclusive, em uma das poucas jogadas de ataque dos maranhenses, o goleiro João Ricardo se lesionou e deu um lugar a Vinicius Silvestrini.

O Leão do Pici conseguiu ser fatal quando chegou. Mucuri fez boa jogada pela direita, cruzou na área, Lucas Emanoel ajeitou e Welinton apareceu para marcar. Três minutos depois, Artur Potiguar arriscou de fora da área, Vinicius Silvestrini aceitou e o Imperatriz descontou. Com isso, o Cavalo de Aço partiu em busca do empate nos minutos finais. Porém, Vinicius conseguiu se redimir. No último lance, Anderson Brito arriscou da entrada da área e o goleiro caiu firme para fazer a defesa e garantir a vitória tricolor.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Redação Jogada10

    Redação Jogada10
    postado em 28/03/2026 23:06
