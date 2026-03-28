Fortaleza bate o Imperatriz e vence a segunda na Copa do Nordeste

O Fortaleza conquistou a segunda vitória em dois jogos da Copa do Nordeste. Na noite deste sábado (28), o Leão da Pici venceu o Imperatriz por 2 a 1, no Presidente Vargas, na capital cearense. Lucas Emanoel e Welinton marcaram os gols tricolores, enquanto Artur Potiguar descontou para o Cavalo de Aço.
Com o resultado, o Leão chega aos seis pontos na competição, empatando com o Retrô na liderança do Grupo D, perdendo nos critérios de desempate. Já os maranhaenses ainda não pontuaram e ocupam a lanterna do Grupo C.
Na próxima rodada, o Fortaleza tem o clássico contra o Ceará, no dia 07 de abril. Antes disso, o Leão entra em campo pela Série B, para encarar o Cuiabá, na próxima terça (31). Já o Imperatriz recebe o Maranhão, no dia 08. Porém, o Cavalo de Aço tem sua estreia na Série D, no dia 05, contra a Tuna Luso, em Belém.
Fortaleza cria mais, sofre susto no fim, mas vence
A partida começou com o Fortaleza arriscando bastante de fora da área. Rodriguinho teve a primeira oportunidade e mandou para fora. Na sequência, o zagueiro Kauã Rocha apareceu no campo de ataque, arriscou e parou em grande defesa de Wellington Lima. O goleiro apareceu mais uma vez em chegada de Ryan, que ficou com a bola na pequena área e chutou para o arqueiro salvar.
Mais uma vez, o Leão do Pici tentou chegar nos arremates de longe. Rodriguinho apareceu mais uma vez na intermediária, finalizou e Wellington fez a defesa em dois tempos. Porém, o time da casa conseguiu sair na frente após um vacilo do adversário. Aos 43 minutos, a defesa do Imperatriz errou na saída de jogo, a bola ficou para Lucas Crispim, que tocou para Lucas Emanoel.
Na segunda etapa, o Fortaleza voltou com várias mudanças, que não surtiram muito efeito. O Cavalo de Aço conseguiu ficar mais com a bola, mas não conseguia levar muito perigo ao gol tricolor. Inclusive, em uma das poucas jogadas de ataque dos maranhenses, o goleiro João Ricardo se lesionou e deu um lugar a Vinicius Silvestrini.
O Leão do Pici conseguiu ser fatal quando chegou. Mucuri fez boa jogada pela direita, cruzou na área, Lucas Emanoel ajeitou e Welinton apareceu para marcar. Três minutos depois, Artur Potiguar arriscou de fora da área, Vinicius Silvestrini aceitou e o Imperatriz descontou. Com isso, o Cavalo de Aço partiu em busca do empate nos minutos finais. Porém, Vinicius conseguiu se redimir. No último lance, Anderson Brito arriscou da entrada da área e o goleiro caiu firme para fazer a defesa e garantir a vitória tricolor.
Saiba Mais
- Esportes Copa Centro-Oeste: Gama vence Cuiabá e mantém 100% de aproveitamento
- Esportes F1: Bortoleto celebra 9ª colocação no grid com a Audi: 'É fantástico estar na luta por pontos'
- Esportes Tiger Woods é preso por dirigir sob efeito de substâcias após acidente na Flórida
- Esportes Reinserido ao nível alto, Gama pega Cuiabá em novo duelo contra time de Série B
- Esportes Entenda por que o Vini Jr. da Seleção não é o mesmo do Real Madrid
- Esportes Potências não passam vergonha no "sextou" dos amistosos