Neymar participa de jogo-treino do Santos contra o Sub-20

O Santos realizou um jogo-treino contra a equipe sub-20 neste sábado (28). A atividade aconteceu no CT Rei Pelé, com dois tempos de 45 minutos, com o técnico Cuca aproveitando para fazer testes na equipe. O clube não informou a escalação e o resultado da partida.

Neymar esteve no gramado. O atacante anotou um gol no jogo-treino e deu uma assistência. O craque valorizou a atividade para manter o ritmo da equipe neste intervalo de Data Fifa e também a experiência para os meninos da base do clube.

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"Importante, né? Tanto para treinar nosso time quanto para os meninos também. Já estive do outro lado e sei como era um jogo importantíssimo nas nossas carreiras de base. Uma oportunidade para todos eles também. Ficamos felizes de estar fazendo esse tipo de treino. Depois desses longos dias sem jogos, é bom para adquirir ritmo. Foi bom, foi gostoso participar. Está bom. Um gol e uma assistência, tudo certo", destacou Neymar.

O atacante ficou de fora da partida contra o Cruzeiro, antes da pausa, e deve retornar ao time dp Santos contra o Remo, na próxima quinta-feira (02). O craque segue um cronograma específico para se recuperar fisicamente, visando a Copa do Mundo. Por outro lado, o técnico Cuca tem uma baixa confirmada, já que Gabigol sofreu um edema em um músculo da perna direita.