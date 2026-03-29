Pedrinho é denunciado no STJD após confusão em Cruzeiro x Vasco

Presidente do Vasco, Pedrinho foi denunciado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa de reclamações contra a arbitragem de Lucas Paulo Torezin na partida contra o Cruzeiro (15/03), pelo Brasileirão. O dirigente, afinal, afirmou que o árbitro "sempre prejudica o Vasco". Ainda não há data definida para o julgamento.

A Procuradoria do STJD definiu o comportamento de Pedrinho como "extremamente reprovável".

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"Por fim, consta que, na saída do campo, na zona mista de acesso aos vestiários da arbitragem, o Sr. Pedro Paulo de Oliveira, presidente do Vasco SAF/RJ, abordou o árbitro e, de forma exaltada e com o dedo em riste, proferiu as palavras: "Você vai relatar na súmula tudo o que eu vou te falar, você sempre prejudica o Vasco quando a gente joga fora de casa, foi assim ano passado com o palmeiras, na casa deles. Lá você prejudicou a gente e hoje aqui de novo, com os pênaltis que você deixou de marcar e com esses acréscimos. Você é arrogante, prepotente e soberbo. sua forma de apitar é arrogante. Sua soberba vai preceder a sua queda", diz trecho do documento.

Além de Pedrinho, o volante Cauan Barros, o fisioterapeuta Aldo Mattos e o gerente de futebol Clauber Rocha também foram citados no processo.

O jogador foi expulso na partida e enquadrado no artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata de jogada violenta. Já o fisioterapeuta por "conduta contrária à disciplina desportiva". Na ocasião, o profissional jogou uma bola em campo com a intenção de atrapalhar o andamento da partida. Por fim, o gerente de futebol invadiu o campo após o apito final para protestar contra a arbitragem.

Relembre o caso

Tudo começou nos acréscimos da partida. Com um a menos, o Vasco tentou segurar o jogo com cera, o que rendeu cartões incluindo um vermelho para um membro da comissão técnica. Dessa forma, o clima esquentou no túnel de acesso para os vestiários. Por lá, Pedrinho foi cobrar o árbitro Lucas Paulo Torezin. O mandatário reclamou, principalmente, de dois possíveis pênaltis.

Durante o momento em que reclamava com o árbitro, a segurança entrou em ação. Então, um dos policiais usou gás de pimenta para tentar acalmar os ânimos. Contudo, a situação gerou revolta de Pedrinho. O efeito do gás chegou a incomodar jornalistas que estavam na área reservada para a zona mista.