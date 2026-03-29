Liga Feminina: Cerrado visita Maringá pela terceira vitória na LBF

O Cerrado busca a terceira vitória consecutiva na temporada da Liga de Basquete Feminino nesta segunda-feira no Paraná. Terceiro colocado na classificação geral depois das vitórias contra o Sport e o Salvador Basketball, ambas em Ceilândia, o time candango enfrenta o Maringá, às 19h30, no Ginásio da Associação Recreativa Copel Maringá (Arcom). A LBF TV anuncia a transmissão no YouTube. O link é liberado no dia do confronto.
O quinteto do Distrito Federal tem pelo menos dois trunfos para a partida. Nascida em El Salvador, Hillary Argueta lidera as estatísticas da liga no quesito eficiência. A armadora de 29 anos foi a cestinha do Cerrado nas duas vitórias. Anotou 22 pontos contra o Sport. Na sequência, contribuiu com 17 no duelo com o Salvador.
"Não sei falar muito português, mas estou feliz por estar aqui no Cerrado. Muito obrigado ao Cerrado pela oportunidade. Todos os dias trabalhamos para melhorar e a equipe se apresentar bem na quadra", comentou Hillary Argueta ao ser a cestinha contra o Salvador.
O técnico Ronaldo Pacheco está satisfeito com um dos principais reforços do Cerrado para a temporada. “A Hillary é uma excelente jogadora. “É uma excelente jogadora que se adaptou muito bem à equipe e se entrosou rapidamente. Além de pontuar, ela cria oportunidades para as demais jogadoras e isso tem feito com que tenhamos mais volume de jogo. Temos várias jogadoras com muita capacidade técnica e com isso estamos buscando o aproveitamento de todas dentro de suas características”, elogia em entrevista ao Correio Braziliense.
O Maringá é o lanterna da LBF. Perdeu os quatro jogos disputados contra Sodiê Mesquita, Araraquara, Santo André e Campinas. “Para enfrentar o Maringá, nossa ideia é manter o nosso padrão e intensidade de jogo. A equipe de Maringá é bem-organizada, e vem mostrando evolução na competição. Por isso, temos que entrar bem concentrados em manter a regularidade durante toda a partida”, adverte Ronaldo Pacheco.
