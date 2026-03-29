Athletico goleia o Botafogo e assume vice-liderança do Brasileirão

Viveros finaliza para marcar o primeiro gol do Athletico contra o Botafogo - (crédito: Foto: Divulgação/Athletico)

O Athletico é o novo vice-líder do Brasileirão. Em jogo atrasado pela quinta rodada, neste domingo (29/3), o Furacão goleou o Botafogo por 4 a 1, chegando à quinta vitória em oito jogos no torneio. Viveros voltou a ser destaque, desta vez marcando dois gols para a equipe paranaense, que emplaca a terceira vitória consecutiva – todas na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Aguirre e Esquivel também marcaram para o Furacão, enquanto Edenílson fez o gol Glorioso.

O resultado deixa o time de Odair Hellmann em segundo, com 16 pontos – três a menos que o líder Palmeiras. Comandado pelo interino Rodrigo Bellão, o Botafogo, por sua vez, segue amargando o Z4. Afinal, aparece na 17ª posição, com apenas seis pontos em sete partidas.

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Viveros, o nome do primeiro tempo

O Athletico não demorou a abrir o marcador. Logo aos 3?, Barboza foi vendido no lance e viu Viveros tomar-lhe a bola. O craque colombiano carregou livre, invadiu a área e tocou de direita na saída de Raúl. Foi o terceiro jogo seguido com gol do camisa 9. Com a vantagem no placar, o Athletico não se expôs tanto, dando a bola ao Botafogo e se fechando em seu campo. Apesar de chamar o Glorioso, a equipe carioca não conseguia criar grandes oportunidades.

No entanto, na beira do intervalo, o empate. Alex Telles bateu escanteio, Barboza desviou e Santos operou milagre. No rebote, Edenílson estava lá para conferir, aos 42?. Não deu tempo de comemorar. Após cruzamento da direita de Benavidez, Viveros surgiu livre dentro da pequena área para recolocar o Furacão na frente do placar, aos 45+3?. Foi o quinto gol do colombiano, vice-artilheiro do Brasileirão atrás apenas de Carlos Vinícius, do Grêmio (com seis).

Esquivel fecha goleada com golaço

A exemplo do primeiro tempo, a segunda metade da partida também contou com gol do time da casa logo no início. Esquivel bateu falta com veneno, e Aguirre se antecipou à zaga para testar e mandar para o fundo da rede, logo a 4?. A estratégia foi parecida em relação ao primeiro tempo. Afinal, com boa vantagem no placar, o Furacão buscava aproveitar contra-ataques, dando a oportunidade para o Botafogo ficar com a posse de bola.

Mesmo com as mudanças do interino Rodrigo Bellão, o time da Estrela Solitária não criava perigos reais, apenas rondando a área adversária e exagerando nos cruzamentos. E falando em bola cruzada… Viveros sofreu falta no canto do campo, e Esquivel foi para a cobrança. O argentino surpreendeu a todos e mandou direto, acertando o ângulo, aos 36?, e garantindo a goleada do novo vice-líder do Brasileirão: 4 a 1.

Próximos passos

Com pouco tempo para descanso, os times voltam a campo já nesta quarta-feira (1º/4), pela nona rodada do Brasileirão. Enquanto o Athletico viaja ao Nordeste para encarar o Bahia, às 20h (de Brasília), o Botafogo volta para o Rio de Janeiro. Será para enfrentar o Mirassol, às 19h30.

ATHLETICO 4 x 1 BOTAFOGO

Brasileirão 2026 5ª rodada (jogo atrasado)

Data e horário: 29/3/2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Público Presente: 22.625

Público pagante: 21.967

Renda: R$ 864.995,00

Gols: Viveros, 3’/1ºT (1-0); Edenílson, 42’/1ºT (1-1); Viveros, 45+3’/1ºT (2-1); Aguirre, 3’/2ºT (3-1); Esquivel, 36’/2ºT (4-1);

ATHLETICO: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán, 15/2ºT) e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu (Portilla, 43/2ºT); Mendoza (Léo Derik, 44/2ºT), Julimar (Zapelli, 15/2ºT) e Viveros (Renan Peixoto, 44/2ºT). Técnico: Odair Hellmann.

BOTAFOGO: Raúl; Vitinho, Bastos, Barboza e Telles; Edenílson (Barrera, 29/2ºT), Medina e Montoro; Rodríguez (Villalba, 13/2ºT), Martins (Júnior Santos, 13/2ºT) e Cabral (Fernandes, 29/2ºT). Técnico: Rodrigo Bellão (interino).

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Luiz Gustavo, Arthur Dias (CAP); Medina, Barboza, Júnior Santos (BOT)

Cartões Vermelhos: –



