Copa Centro-Oeste: Capital perde para o Rio Branco e segue mal no JK

O Capital voltou a decepcionar no Estádio JK e ampliou a sequência negativa como mandante na temporada de 2026. Na tarde de ontem, o time candango perdeu por 2 x 0 para o Rio Branco-ES, em um jogo decidido na etapa final e marcado por dificuldades ofensivas. O resultado tirou o Coruja do grupo de classificação ao mata-mata da competição regional.
O roteiro da terceira derrota em sete jogos em casa (o ano tem apenas uma vitória no JK) apresentou equilíbrio no primeiro tempo e eficiência visitante no segundo. O Capital criou a melhor chance antes do intervalo, acertou a trave com Nescau, aos 15 minutos, enquanto o Rio Branco respondeu em finalização de Neto Oliveira, aos 28, defendida por Luan.
A primeira etapa no Estádio JK teve poucas oportunidades e baixo nível técnico apresentado pelas duas equipes. O Capital tentou controlar a posse, mas encontrou dificuldades na criação. Ainda houve um susto aos 33, quando Luan evitou gol contra após recuo errado da defesa tricolor.
Na volta do intervalo, o Capital começou melhor e quase abriu o placar aos dois minutos de bola rolando, com cabeçada perigosa de Éder. Porém, aos seis, Gui Mendes, ex-Brasiliense, acertou chute de fora da área e colocou o Rio Branco em vantagem.
O Capital tentou reagir na partida, criou chances, mas parou em boas defesas do goleiro Andrey, principalmente em cabeçada de Gustavo Nescau, aos 20 minutos. A falta de eficiência cobrou o preço na reta final.
Aos 52, Rafael Vaz cobrou falta rasteira, no melhor padrão Ronaldinho Gaúcho, com quem jogou junto no Flamengo em 2011/2012, e marcou o segundo, fechando o placar. O resultado amplia a má fase no JK. O alerta segue ligado no time candango, agora com dois compromissos longe de casa na Copa Centro-Oeste.
