Brasília vence Monte Claros e fica a uma vitória do acesso à Superliga

Brasília Vôlei durante a virada incrível no Ginásio do Sesi, em Taguatinga, no jogo de ida pelas semifinais da Superliga B - (crédito: Três anos de perserverança pelo retorno à elite da Superliga masculina à espera de uma vitória. Esse é o cenário para o Brasília Vôlei depois da vitória de virada contra o Montes Claros na tarde deste domingo, no Sesi de Taguatinga, no primeiro jogo da série melhor de três pelas semifinais da segunda divisão nacional. A outra semi é entre Norde e Araguari. O time candango derrotou o adversário mineiro por 3 sets a 2 com parciais de 21/25, 19/25, 30/28, 25/21 e 15/12. Will foi quem mais colocou a bola no chão com 28 pontos e continua fazendo a diferença no mata-mata. O Brasília Vôlei ganha uma semana de folga antes da viagem a Minas Gerais para até dois duelos. Um no próximo dia 6 de abril e o terceiro, se necessário, cinco dias depois, novamente no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves. Vitória em um dos dois confrontos é suficiente para avançar à final e catapultar o time à primeira divisão. Juiz de Fora e Joinville foram rebaixados nesta temporada. "Eu já esperava um jogo assim, muito equilibrado. E o segundo não vai ser diferente", avalia em entrevista ao Correio Braziliense o técnico Marcelo Thiessen. "Agora é descansar e voltar a trabalhar na terça-feira, pensar nesse segundo jogo. Não será nada fácil", projeta. O treinador elege o ponto fundamental para a virada em Taguatinga. "Eu vejo que nesse momento da semifinal as duas equipes estão muito estudadas. O grande ganho (do Brasília Vôlei) foi a garra, querer vencer. E buscamos isso. Não desistimos em momento algum", comemora Marcelo Thiessen. "Se nós ganharmos dia 6 acaba. Aí estamos na final (contra Norde-CE ou Araguari-MG", vislumbra o comandante do time candango. )

Três anos de perserverança pelo retorno à elite da Superliga masculina à espera de uma vitória. Esse é o cenário para o Brasília Vôlei depois da vitória de virada contra o Montes Claros na tarde deste domingo, no Sesi de Taguatinga, no primeiro jogo da série melhor de três pelas semifinais da segunda divisão nacional. A outra semi é entre Norde e Araguari.

O time candango derrotou o adversário mineiro por 3 sets a 2 com parciais de 21/25, 19/25, 30/28, 25/21 e 15/12. Will foi quem mais colocou a bola no chão com 28 pontos e continua fazendo a diferença no mata-mata. O Brasília Vôlei ganha uma semana de folga antes da viagem a Minas Gerais para até dois duelos. Um no próximo dia 6 de abril e o terceiro, se necessário, cinco dias depois, novamente no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves.

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Vitória em um dos dois confrontos é suficiente para avançar à final e catapultar o time à primeira divisão. Juiz de Fora e Joinville foram rebaixados nesta temporada.

“Eu já esperava um jogo assim, muito equilibrado. E o segundo não vai ser diferente”, avalia em entrevista ao Correio Braziliense o técnico Marcelo Thiessen. “Agora é descansar e voltar a trabalhar na terça-feira, pensar nesse segundo jogo. Não será nada fácil”, projeta.

O treinador elege o ponto fundamental para a virada em Taguatinga. “Eu vejo que nesse momento da semifinal as duas equipes estão muito estudadas. O grande ganho (do Brasília Vôlei) foi a garra, querer vencer. E buscamos isso. Não desistimos em momento algum”, comemora Marcelo Thiessen. “Se nós ganharmos dia 6 acaba. Aí estamos na final (contra Norde-CE ou Araguari-MG”, vislumbra o comandante do time candango.

Nome do jogo mais uma vez, Will falou sobre a reação em casa. "A palavra é acreditar. A gente não desistiu. Estava dando tudo errado, mas falamor: 'vai dar certo, uma hora vai fluir'. Eu espero que a gente faça bons treinos antes dos jogos lá e pedir para o pessoal torcer daqui. Vão ser partidas muito difíceis, convocou.