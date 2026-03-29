Brasília vence Monte Claros e fica a uma vitória do acesso à Superliga

Três anos de perserverança pelo retorno à elite da Superliga masculina à espera de uma vitória. Esse é o cenário para o Brasília Vôlei depois da vitória de virada contra o Montes Claros na tarde deste domingo, no Sesi de Taguatinga, no primeiro jogo da série melhor de três pelas semifinais da segunda divisão nacional. A outra semi é entre Norde e Araguari.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O time candango derrotou o adversário mineiro por 3 sets a 2 com parciais de 21/25, 19/25, 30/28, 25/21 e 15/12. Will foi quem mais colocou a bola no chão com 28 pontos e continua fazendo a diferença no mata-mata. O Brasília Vôlei ganha uma semana de folga antes da viagem a Minas Gerais para até dois duelos. Um no próximo dia 6 de abril e o terceiro, se necessário, cinco dias depois, novamente no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Vitória em um dos dois confrontos é suficiente para avançar à final e catapultar o time à primeira divisão. Juiz de Fora e Joinville foram rebaixados nesta temporada.
“Eu já esperava um jogo assim, muito equilibrado. E o segundo não vai ser diferente”, avalia em entrevista ao Correio Braziliense o técnico Marcelo Thiessen. “Agora é descansar e voltar a trabalhar na terça-feira, pensar nesse segundo jogo. Não será nada fácil”, projeta.
O treinador elege o ponto fundamental para a virada em Taguatinga. “Eu vejo que nesse momento da semifinal as duas equipes estão muito estudadas. O grande ganho (do Brasília Vôlei) foi a garra, querer vencer. E buscamos isso. Não desistimos em momento algum”, comemora Marcelo Thiessen. “Se nós ganharmos dia 6 acaba. Aí estamos na final (contra Norde-CE ou Araguari-MG”, vislumbra o comandante do time candango.
Nome do jogo mais uma vez, Will falou sobre a reação em casa. "A palavra é acreditar. A gente não desistiu. Estava dando tudo errado, mas falamor: 'vai dar certo, uma hora vai fluir'. Eu espero que a gente faça bons treinos antes dos jogos lá e pedir para o pessoal torcer daqui. Vão ser partidas muito difíceis, convocou.
Saiba Mais
- Esportes Copa Centro-Oeste: Capital perde para o Rio Branco e segue mal no JK
- Esportes Fórmula 1: por que o acidente de Bearman é a batida que os pilotos temiam
- Esportes F1: Antonelli vence GP do Japão e assume a liderança; Bortoleto termina em 13º
- Esportes Brasileirão Feminino: Minas derrota Sport por 3 x 0 na Ilha do Retiro
- Esportes Brasileirão Feminino: Minas derrota Sport por 3 x 0 na Ilha do Retiro
- Esportes Liga Feminina: Cerrado visita Maringá pela terceira vitória na LBF