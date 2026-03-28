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Brasileirão Feminino: Minas derrota Sport por 3 x 0 na Ilha do Retiro

Oportunismo de Rayla com dois gols no primeiro tempo e um de falta marcado por Manu decretam o segundo triunfo das atuais campeãs do Distrito Federal na caminhada pelo sonho de acessar a elite

O Minas Brasília determinou o ritmo da partida desde a saída de bola, quando abriu o placar aos 18 segundo do primeiro tempo - (crédito: Igor Cysneiros/Sport Clube do Recife)
O Minas Brasília determinou o ritmo da partida desde a saída de bola, quando abriu o placar aos 18 segundo do primeiro tempo - (crédito: Igor Cysneiros/Sport Clube do Recife)

O Minas Brasília engatou a a segunda vitória consecutia na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Na tarde deste sábado, as atuais campeãs do Distrito Federal derrotaram o Sport Recife por 3 x 0, na Ilha do Retiro, e acumulam duas vitórias em três rodadas na divisão de acesso. As Minas vinham de derrota para o Atlético-PI e de triunfo em casa contra o Doce Mel no fim de semana passado.

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A vitória do Minas começou a ser construída aos 18 segundos. A saída de bola teve linha de passe até Rayla surgir na cara do gol para abrir o placar e determinar o ritmo da partida. Surpreso, o Sport não conseguiu reagir e tomou mais dois.

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O Minas ampliou o placar aos nove minutos. Suzana escapou da marcação pela direita e serviu novamente Rayla usar a cabeça para balançar a rede pela segunda vez.

O Sport voltou atrevido para o segundo tempo, pressionou em busca do primeiro gol, mas foi punido aos 45 minutos da etapa final. Manu cobrou falta, a bola traiu a goleira a goleira Nanda em um desvio no meio do caminho e entrou: 3 x 0.

Com o resultado, o Minas Brasília ocupa o sexto lugar na Série A2 do Campeonato Brasileiro. A terceira rodada tem mais três partidas neste domingo. A equipe candanga voltará a campo no próximo dia 5, domingo, às 16h, contra o 3BA, no Bezerrão.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/03/2026 23:21
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