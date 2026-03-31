Japão vence a Inglaterra em Wembley e conquista triunfo histórico

O Japão encerra o ciclo para a Copa de 2026 com mais um triunfo contra seleção campeã mundial - (crédito: Alex Pantling/Getty Images)

O Japão venceu a Inglaterra por 1 a 0, nesta terça-feira (31), em pleno Estádio Wembley, em Londres. Com atuação consistente e disciplinada, a seleção nipônica conseguiu controlar o jogo em momentos decisivos e aproveitar a principal oportunidade criada ao longo da partida.

Kaoru Mitoma, jogador do Brighton, da Premier League, marcou o gol da vitória, que garantiu um resultado histórico para o Japão diante de um adversário tradicional do futebol mundial. Dessa forma, a equipe asiática conquista sua primeira vitória sobre os ingleses e reforça sua evolução no cenário internacional.

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Além disso, o resultado marca um momento significativo no histórico do confronto, já que o Japão nunca havia superado a Inglaterra. Anteriormente, os japoneses haviam empatado em 1 a 1 em um duelo marcante em 2004, sob comando de Zico na época. Posteriormente, foram derrotados por 2 a 1 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2010.

Japão pressiona e sai na frente diante da Inglaterra

O Samurai Blue iniciou a partida com intensidade e, dessa forma, passou a pressionar os ingleses desde os primeiros minutos. Com Junya Ito ativo no ataque, a seleção nipônica explorou a velocidade e dificultou a saída de bola adversária. Enquanto isso, os Leões Britânicos adotaram uma postura mais cautelosa, priorizando a marcação e recuando suas linhas. Nesse sentido, o primeiro tempo foi marcado pelo controle asiático e pouca efetividade ofensiva dos britânicos.

Aos 24 minutos, Kaoru Mitoma roubou a bola que Palmer carregava próximo à área japonesa. A partir dali, iniciou uma jogada rápida em tabelinha com Ayase Ueda. Na sequência, o lance passou pelos pés de Nakamura na lateral e voltou para Mitoma, que finalizou com precisão para abrir o placar.

Após o gol, a Inglaterra tentou reagir com finalizações de Palmer, mas parou em grande atuação do goleiro Zion Suzuki e da defesa liderada por Watanabe. Por consequência, o Japão conseguiu manter a vantagem até o intervalo. Dessa maneira, a equipe levou o controle do jogo para o vestiário com merecida vantagem.

Japão resiste à pressão inglesa e segura vantagem até o fim

O Japão voltou para o segundo tempo mantendo a proposta ofensiva e, dessa forma, seguiu criando oportunidades diante dos ingleses. Logo nos primeiros minutos, Ritsu Doan arriscou finalização e obrigou o goleiro Pickford a fazer uma importante defesa, evitando o segundo gol. Enquanto isso, os ingleses passaram a ajustar o time com mudanças e tentaram ganhar mais presença no ataque. Nesse sentido, o jogo ficou mais aberto, com chances para ambos os lados. Ainda assim, o Japão se mostrava perigoso nas transições rápidas.

Além disso, a Inglaterra aumentou a pressão na reta final e buscou o empate com insistência, principalmente em finalizações de Rogers e bolas paradas. No entanto, o goleiro Zion Suzuki e a defesa japonesa, por vários cortes decisivos, conseguiram segurar o resultado. Outro destaque foi Nakamura, que participou de diversas jogadas ofensivas na lateral e levou perigo constante à zaga adversária. Por consequência, os japoneses precisaram se defender até os últimos minutos, suportando a pressão intensa da equipe e da torcida. No entanto, o placar permaneceu inalterado e confirmou uma vitória histórica para o Japão.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Japão será contra a Islândia, em duelo válido pela Copa Kirin, marcado para o dia 31 de maio, no Estádio Nacional de Tóquio, o "Kokuritsu". Enquanto isso, a Inglaterra volta suas atenções para a preparação visando à próxima Copa do Mundo, que será disputada em junho.