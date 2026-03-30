Basquete: Cerrado bate o Maringá com 26 pontos de vantagem

O Cerrado Basquete se impôs desde o início - (crédito: Divulgação/LBF/ Luiz Gabriel de Deus e Roberto Dias de Lima)

Com folga, o Cerrado conquistou a terceira vitória na Liga de Basquete Feminino. Contra o Maringá, o clube brasiliense derrotou as donas da casa, na noite desta segunda-feira (30/3), por 84 x 58. O confronto começou equilibrado, mas o time do Distrito Federal dominou as ações do jogo e abriu 26 pontos no placar.

A ala Licinara foi a cestinha ao somar 20 pontos no embate contra as paranaenses. De quebra, trouxe na mala o prêmio MVP de jogadora mais eficiente. O destaque ficou também para a ala Sassá Gonçalves, com 10 rebotes. Do outro lado, a ala/pivô Jennifer Sirtoli foi a maior pontuadora do time: 16 pontos feitos nesta noite.

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Cerrado e Maringá começaram um jogo estudado entre as equipes. Ambas pecavam na marcação, dando espaço para a adversária atacar. A distância era curta, mas as donas da casa controlavam a parcial (14 x 11).

No segundo quarto, o Cerrado mostrou a potência dentro de quadra, forçando os erros do Maringá e abrindo seis pontos de vantagem (35 x 29). A ala Licinara ia acumulando pontos para a equipe do DF, que, àquela altura, dominava o jogo.

O Maringá, dentro de casa, tentava conquistar a primeira vitória no campeonato. Do outro lado, Tainá Paixão despontava como a maior pegadora de rebores, com 12. Por consequência, o Cerrado aproveitava a facilidade que o clube do Paraná entregava no jogo. A partida foi para o último quarto com as brasilienses somando 20 pontos a mais.

Com tranquilidade, o Cerrado foi administrando o resultado e, nas poucas chegadas do Maringá, armava o sistema defensivo para afastar o perigo. A reta final foi apenas para segurar o jogo. Com 84 x 58 no placar final. O time do Distrito Federal volta à quadra em 5 de abril, contra o Santo André, no Sesc Ceilândia.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

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