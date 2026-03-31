Em noite inspirada dos brasilienses, Brasil derrota a Croácia

Mesmo com poucos minutos em campo, brasiliense Igor Thiago foi decisivo e aproveitou pênalti sofrido por Endrick, outra cria do Distrito Federal - (crédito: André Durão/Estadão Conteúdo)

Quando a Seleção Brasileira empatava por 1 x 1 com a Croácia no amistoso no Estádio Camping World, em Orlando, coube a dois jogadores do Distrito Federal mudarem o rumo da partida. Nascido em Taguatinga e criado em Valparaíso de Goiás, Endrick entrou no segundo tempo, sofreu pênalti e viu o conterrâneo do Gama, com raízes na Cidade Ocidental, Igor Thiago, recolocar o Brasil à frente. Ainda houve tempo para a dupla tramar a jogada do terceiro gol, anotado por Martinelli: 3 x 1.

A partida foi a última da Seleção Brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo, prevista para 18 de maio. Endrick e Igor Thiago ganharam pontos. Criticado por não reproduzir o desempenho do Real Madrid, Vinicius Junior fez excelente jogada contra três pela esquerda e serviu o volante Danilo. O volante do Botafogo inaugurou o placar aos 47 minutos do segundo tempo. Lovro Majer descontou para os croatas, após falha do sistema defensivo e saída precipitada do goleiro Bento.

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O centroavante comemora o primeiro gol com a camisa da Seleção (foto: André Durão/Estadão Conteúdo)

O Brasil, em relação ao jogo com a França, mudou da água para o vinho. Mais objetivo, ousado e incisivo. Pesaram para isso alguns fatores. O primeiro, claro: a Croácia não é a seleção francesa. Afinal, errou muitos passes, marcou mal e não pressionou a saída de bola como os gauleses. Além disso, Danilo Santos no meio de campo deu mobilidade ao meio de campo, com bem mais efetividade do que Andrey. E Luiz Henrique, desde o início, deu a qualidade individual que o ataque brasileiro não vinha apresentando. Além disso, Matheus Cunha teve maior liberdade para puxar ataques e triangular como trio de frente, conseguindo ótimas jogadas.

Com isso, Vini Jr. fez um bom jogo, outra coisa que andava em falta. Para completar, Modric, o craque croata, estava mal. Aos 20, deu um passe para trás de bandeja para Vini Jr. na área; o 10 brasileiro rolou para Danilo chutar e Livakovic defender. Aos 35, perdeu no meio de campo para Casemiro e a bola chegou até Matheus Cunha, que deu passe de ouro para João Pedro (este sim, apagado) entrar na área e chutar em cima de Livakovic, perdendo um gol feito. Matheus Cunha sobrava e, aos 41, após jogada de Luiz Henrique e passe de Vini Jr, chutou para nova defesa sensacional de Livakovic. A Croácia pouco assustava, e, quando conseguia, a defesa rechaçava bem. A única chance real foi uma falta cobrada por Modric que Bento espalmou para escanteio.

A Croácia estava perdida, abusava das faltas, principalmente em Luiz Henrique. Afinal, Carlet-Car e Perisic foram amarelados, e Perisic mereceu o vermelho numa falta em que jogou o brasileiro quase para fora do campo. O Brasil merecia estar na frente, mas o placar terminou em 0 a 0 até os 46 minutos, quando o Brasil recuperou uma bola na intermediária da defesa, Matheus Cunha fez uma ligação direta, num ótimo passe para Vini Jr. Diante de um marcador atônito, Vini foi ao fundo e rolou para o chute de Danilo Santos. Gol de almanaque, fechando um primeiro tempo de encher os olhos.

O segundo tempo foi bem menos intenso. O Brasil manteve a qualidade de passe e a posse de bola, mas criou poucas oportunidades. Após os 14 minutos, com cada time fazendo muitas alterações (oito cada seleção), o jogo perdeu qualidade. Os jogadores que entraram no Brasil não conseguiram manter a boa pegada dos titulares.

Mas, neste período, saíram três gols. Primeiramente, aos 37, Majer foi lançado entre Danilo e Marquinhos, ganhou em velocidade e bateu na saída de Bento, empatando o jogo. Contudo, logo no ataque seguinte, o Brasil voltou a ficar à frente. Em ótima jogada individual, Endrick, um dos que entraram, foi derrubado na área por Sutalo.

Igor Thiago (que substituiu João Pedro) cobrou, deslocando o goleiro Livakovic e marcando seu primeiro gol com a camisa canarinho, em seu segundo jogo pela seleção. Nos acréscimos, aos 46, em contra-ataque, Endrick recebeu a bola, avançou e rolou para o chute cruzado de Martinelli: 3 a 1.

BRASIL 3 X 1 CROÁCIA

Amistoso Data Fifa

Data: 31/3/2026

Local: Camping World Stadium, Orlando (EUA)

Público:46.398 presentes

Gols: Danilo Santos, 46’/1ºT (1-0);Majer,37’/2ºT (1-1);Igor Thiago,de pênalti,41’/2ºT (2-1); Martinelli, 46’/2ºT (3-1)



BRASIL: Bento; Ibañez (Danilo Silva,15’/2ºT), Marquinhos, Leo Pereira e Douglas Santos (Kaiki Bruno, 31’/2ºT); Casemiro (Fabinho,15’/2ºT) e Danilo Santos (Andrey,30’/2ºT); Luiz Henrique (Endrick, 30’/2ºT), Matheus Cunha (Rayan, 30’/2ºT), Vini Jr (Martinelli, 21’/2ºT) e João Pedro (Igor Thiago,21’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti



CROÁCIA: Livakovic; Sutalo, Vuskovic (Smolcic, 37’/2ºT) e Caleta-Car (Pongracic,14’/2ºT); Stanisic, Modric (Mario Pasalic, 14’/2ºT), Sucic (Fruk, 37’/2ºT)e Perisic (Marco Pasalic, 26’/2ºT); Budimir (Moro,17’/2ºT) , Kramaric (Musa, 14’/2ºT)e Baturina (Majer, 26’/2ºT). Técnico: Zlatko Dalic



Árbitro: Guido Gonzales Jr (EUA)

Auxiliares: Nick Uranga e Cory Richardson (EUA)

Cartões amarelos: Casemiro (BRA); Perisic, Caleta-Car (CRO)