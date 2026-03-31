Espanha domina o segundo tempo, mas só empata com Egito

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo em 2026 - (crédito: Foto: Divulgação / SEFutbol)

Espanha e Egito ficaram no empate em 0 a 0 em amistoso internacional realizado nesta terça-feira (31), em Barcelona. A seleção ibérica dominou o jogo, principalmente no segundo tempo, quando alguns dos principais jogadores foram a campo, mas não conseguiram furar o bloqueio do país africano. Vale destacar que o goleiro Shobeir fez grandes defesas após o intervalo.

A seleção espanhola está no Grupo H da Copa do Mundo e enfrentará Cabo Verde (15 de junho), Arábia Saudita (21) e Uruguai (26). Já o Egito estreará contra a Bélgica (15) e pegará também Nova Zelândia (21) e Irã (27).

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Como o jogo ocorreu no RCDE Stadium, casa do Espanyol, em Barcelona, os torcedores presentes prestaram homenagem a Daniel Jarque, com aplausos aos 21 minutos do primeiro tempo. Ele era capitão do time e faleceu em 2009 vítima de uma ataque cardíaco em um jogo no local. Ele tinha apenas 26 anos e somente atuou pela equipe catalã em sua curta carreira como jogador de futebol.

A Espanha começou melhor a partida, com uma marcação muito alta, principalmente até os 20 minutos. No entanto, criou poucas chances. A maioria dos lances mais perigosos vinham em finalizações que o goleiro Sh0beir não teve problemas para defender. Por outro lado, o Egito marcava muito bem, evitando que os pontas tivessem liberdade para partir para cima dos defensores. Assim, Lamine Yamal teve um dia pouco inspirado.

Egito se segura após grande pressão da Espanha

Os ibéricos sentiam falta de alguns de seus principais jogadores, que ficaram no banco de reservas. Tanto que a primeira etapa começou com ligeira superioridade na posse de bola: 51% a 49%. Diante disso, a melhor chance da primeira etapa saiu dos pés do egípcio Marmoush, que conseguiu se livrar da marcação e finalizou, da entrada da área, na trave.

Na volta do intervalo, o técnico Luis de la Fuente mandou a campo Rodri, Pedri, Fermín e Victor Muñoz. Assim, com o esquadrão em campo, a Espanha passou a dominar massivamente a posse de bola e criar grandes chances de gol. A partir daí, Shobeir passou a aparecer com muito destaque, salvando o Egito em diversas ocasiões.

Logo aos sete, Victor Muñoz cruzou da esquerda, Fermín dominou, entrou na área e finalizou. O goleiro egípcio salvou e a bola passou raspando. Dois minutos depois, foi a vez de Pedri parar no arqueiro. O meia do Barcelona ainda teria outro embate com o adversário, levando a pior mais uma vez.

Os espanhóis passaram a empilhar chances perdidas, a maioria delas indo para fora, como finalização de Rodri de longe. Com ataques pelos dois lados, levavam a defesa egípcia à loucura. Aos 39, o Egito ficou com um a menos após a expulsão de Fathy, o que fez a Espanha pressionar ainda mais. Em cobrança de falta, acertou o travessão. Nos últimos minutos, passou a jogar muitas bolas na área e levou perigo, mas não conseguiu furar a defesa adversária e o goleiro Shobeir.