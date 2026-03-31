RD Congo vence Jamaica na prorrogação e volta à uma Copa após 52 anos

RD Congo disputou a Copa do Mundo pela última vez em 1974 como Zaire - (crédito: Foto: Agustin Cuevas/Getty Images)

Com muito sacrifício e luta, a República Democrática do Congo faz história e está de volta à uma Copa do Mundo após 52 anos. Nesta terça-feira (31), os congoleses venceram a Jamaica por 1 a 0, no México, na prorrogação, pela final da repescagem intercontinental. Depois de dois gols anulados de Bakambu no tempo normal, o zagueiro Tuanzebe marcou no tempo extra para garantir a vaga. Agora, os africanos vão entrar no Grupo K, com Portugal, Colômbia e Uzbequistão.

A última participação do país foi em 1974, quando ainda competia como Zaire. Desde então, a seleção não voltou ao principal palco do futebol mundial. Naquela ocasião, o Zaire terminou como a pior seleção. O time africano perdeu para Escócia (2 a 0), Iugoslávia (9 a 0) e Brasil (3 a 0). Agora, a seleção tem a missão de fazer mais uma história.

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Tempo normal

O primeiro tempo não teve criação dos dois lados. A RD Congo, entretanto, chegou a marcar aos quatro minutos, com Bakambu, mas teve anulação por conta de impedimento. Depois, os africanos tiveram a possibilidade de marcar com Elia, que acertou a trave. E ficou nisso. Do outro lado, a Jamaica tentou sair em jogadas rápidas e também levou perigo ao gol congolês. Palmer teve boa chance após bela troca de passes, mas teve o chute travado pela marcação. Além disso, Bailey quase marcou um belo gol em chute de fora da área.

Assim como na primeira etapa, a RD Congo iniciou com um jogo forte e intenso. Bakambu chutou colocado, mas o goleiro Blake fez linda defesa para evitar o gol congolês. Pouco tempo depois, Mbuku arriscou um cruzamento perigoso. Após essa investida inicial, a Jamaica começou a gostar do jogo, a atacar os adversários e ficou com a posse de bola. Uma das grandes chances foi com Bailey, que cabeceou sem precisão.

Depois da parada técnica, os Leopardos ficaram mais com a bola e rondando a área dos Reggae Boyz. No entanto, com muitos erros no terço final ou com finalizações sem direção ao gol. Aos 40 minutos, Bakambu marcou, mas foi anulado por impedimento novamente. Em seguida, o camisa 17 por pouco fez um gol antológico de calcanhar após a bola ficar pigando na área.

RD Congo faz história na prorrogação

No tempo extra, a RD Congo permaneceu dominante no campo e, depois de tanto esforço, abriu o placar. Wan-Bissaka cobrou escanteio pela esquerda, a bola passou por todo mundo, e o zagueiro Tuanzebe desviou para o fundo da rede. Na segunda etapa da prorrogação, a Jamaica tentou emplacar uma reação, mas sem muita intensidade, enquanto os africanos buscaram manter o controle de bola. Os Leopardos poderiam ampliar a diferença, com Edo Kayembe, que chutou para fora cara a cara com o goleiro.