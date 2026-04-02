NBB: Brasília bate o Pato fora de casa e entra no G-4

Fora de casa, o Brasília Basquete ampliou a sequência de vitórias no Novo Basquete Brasil (NBB). Buscando o G-4 da competição nacional, o ET bateu o Pato Basquete, nesta quinta-feira (2/4), por 67 x 58. O duelo foi acirrado entre as equipes, mas a vitória no Paraná quebrou tabu de três anos e foi importante para consolidar a fase positiva do clube brasiliense na liga nacional e o deixou mais próximo da meta de figurar entre os quatro primeiros da tabela.

Com 22 pontos no jogo, o armador Facundo Corvalán encerrou a partida como o cestinha do confronto. O argentino ainda anotou cinco rebotes. Brunão (13) e Buiú (10) também romperam a marca dos dois dígitos em pontos. Do outro lado, o ala/armador Danilo Penteado foi o cara do time sulista, com 17 pontos. Destaque também para o armador de 20 anos Naka, que, com 10 rebotes na partida, foi uma peça importante para o sistema defensivo dos paranaenses.

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O confronto foi o último do Brasília fora de casa na fase regular do NBB. Na reta final da primeira etapa, os extraterrestres vão embalar três partidas como mandante antes de irem para os playoffs. Na próxima terça-feira (7/4), o time do técnico Dedé Barbosa recebe o São José, às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson.

Em quadra, os donos da casa largaram na frente na parcial, com uma cesta de três. O primeiro quarto, no entanto, foi parelho entre as equipes. Com Buiú, o Brasília virou o jogo (16 x 13). No tempo seguinte, os treinadores usaram e abusaram das paradas técnicas. A tática servia para ajustar os erros das equipes e esfriar possíveis avanços dos adversários. Fora de casa, o ET enfrentava uma partida difícil contra os paranaenses, mas, no detalhe, garantia o bom resultado no confronto por 30 x 26.

Brunão liderava com nove pontos e cinco assistências nas ações do jogo. O Pato Basquete soube incomodar o time do DF. Apesar de figurar na parte de baixo da tabela, não facilitou a vida dos visitantes. O Brasília aproveitava as oportunidades para converter cestas de três. Eram sete até aquele momento. Porém, os paranaenses colaram nos extraterrestres e cada ponto era disputado. A reta final foi de domínio total do ET. Com facilidade, os brasilienses abriram nove pontos para aniquilar as chances dos adversários e garantir o triunfo. Fim de jogo: 67 x 58.