Mesmo sem brilho, Santos vence o Remo e respira no Brasileirão

Thaciano abriu caminho para a vitória do Santos sobre o Remo - (crédito: Raul Baretta/Santos FC.)

O Santos, mesmo sem uma atuação brilhante, venceu o Remo por 2 a 0, nesta quinta-feira (2/4), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de pouca inspiração, os gols foram marcados por Thaciano e Moisés, após boas jogadas de Neymar, que participou dos dois tentos.

Com o resultado, o Santos chegou aos 10 pontos, subiu para a 13ª colocação e abriu três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O Remo se manteve com seis pontos e amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro. Na próxima partida, o Peixe encara o Flamengo, no domingo, às 17h30, no Maracanã, enquanto o Leão Azul terá o Grêmio, em Porto Alegre, às 20h30 no mesmo dia.

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O jogo começou travado na Vila Belmiro, com o Santos demonstrando nervosismo e acumulando erros nos primeiros minutos. Diante disso, o Remo aproveitou o cenário e levou perigo logo cedo. Gabriel Taliari apareceu bem aos cinco minutos e criou uma boa oportunidade, mas parou em Gabriel Brazão.

Com o passar do tempo, o time da casa conseguiu equilibrar as ações e passou a ter mais presença ofensiva, embora ainda pecasse na definição das jogadas. Contudo, perto do intervalo, a qualidade individual fez a diferença. Aos 39 minutos, Neymar encontrou um passe preciso entre os defensores e deixou Thaciano em ótima condição. Assim, o camisa 16 dominou com tranquilidade e finalizou na saída do goleiro para abrir o placar antes do fim do primeiro tempo.

O segundo tempo começou com o Santos mais incisivo e buscando o ataque, mas quem assustou primeiro foi o clube paraense. Leonel Pico roubou a bola de Gustavo Henrique próximo da área, mas, na hora de finalizar, pegou muito mal na bola e isolou. O Peixe respondeu em cobrança de falta de Neymar, que passou rente ao travessão.

Na sequência, Moisés recebeu na ponta esquerda e mandou uma bomba, obrigando Marcelo Rangel a fazer boa defesa. Contudo, o Remo não se dava por vencido e voltou a atacar com Gabriel Taliari, que subiu no quinto andar e cabeceou com perigo, mas para fora. Depois, Pikachu bateu forte, Brazão bateu roupa e Lucas Veríssimo apareceu na hora para afastar o perigo.

Na reta final da partida, o Santos começou a baixar o ritmo e começou a apostar em contra-ataques, principalmente com Moisés. Em contrapartida, o Remo começou a acreditar no empate e se lançou mais para o ataque. Contudo, a estratégia que deu certo foi a do Peixe. Neymar deu mais um belo passe para Escobar, que saiu na cara do gol. O lateral saiu na cara do gol, mas não foi fominha e rolou para Moisés, livre, fazer 2 z 0 e garantir a vitória do Alvinegro Praiano.

SANTOS 2 X 0 REMO

Campeonato Brasileiro 9ª rodada

Data: 02/04/2026 (quinta-feira)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 12.142 torcedores

Gols: Thaciano, 39/1°T (1-0); Moisés, 36/2°T (2-0)



SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Robinho Jr, 45/2°T), Gustavo Henrique (Gabriel Bontempo, 25/2°T) e Neymar; Rony (João Schimdt, 45/2°T), Thaciano (Willian Arão, 25/2°T) e Barreal (Moisés, 13/2°T). Técnico: Cuca.



REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo (David Braga, intervalo), Pico e José Wellison; Jajá (Yago Pikachu, 20/2°T), Gabriel Taliari (Gabriel Poveda, 32/2°T) e Alef Manga (Diego Hernández, 32/2°T). Técnico: Léo Condé.



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartão Amarelo: Gustavo Henrique, Rony e Neymar (SAN); Zé Ricardo, José Welison e Diego Hernández (REM)