Atlético-MG goleia a Chapecoense e vence a primeira como visitante

Com três pontos garantidos, Atlético-MG já sonha em se envolver na briga pelas primeiras colocações - (crédito: Pedro Souza/Atlético-MG)

Em partida marcada pelo amplo domínio, o Atlético-MG conquistou a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (2/4), o Galo goleou a Chapecoense por 4 x 0, pela 9ª rodada do Brasileirão, na Arena Condá. O alvinegro anotou três gols no primeiro tempo, com Bernard, Reinier e Cuello. Dudu fechou a conta no fim do segundo tempo.

Com uma atuação soberba, o Galo confirmou a superioridade e garantiu uma vitória tranquila diante da torcida adversária. Após o jogo, o time de "Barba" Domínguez está na 10ª colocação, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas, somando 11 pontos. Por outro lado, a Chape ocupa o 18º lugar, ficando no Z-44. O time tem uma vitória, quatro empates e três derrotas, com sete pontos. Além disso, a equipe chega a sete jogos sem vencer no campeonato.

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O Atlético-MG começou a partida em ritmo acelerado e não demorou para impor seu jogo diante da Chape. Logo nos primeiros minutos, o Galo acumulou chances, incluindo uma bola na trave e defesas difíceis do goleiro Rafael. Desse modo, a pressão era constante, principalmente pelas laterais, e dificultava qualquer tentativa de organização da equipe catarinense. Assim, o domínio mineiro ficou evidente desde o início.

A superioridade se transformou em gols a partir dos 23', quando Cuello cruzou pela esquerda e a bola desviou em Bernard antes de entrar. Em seguida, Hulk aproveitou a jogada pela direita e encontrou Reinier livre para ampliar aos 30'. Ainda antes do intervalo, aos 35', Reinier iniciou o contra-ataque, acionou Cuello, que deixou dois marcadores para trás e fez o terceiro. Com a vantagem construída ainda na primeira etapa, o Atlético foi para o vestiário sob controle total e com a torcida da Chape já deixando o estádio.

No segundo tempo, a Chapecoense voltou mais agressiva e, dessa forma, promoveu mudanças ofensivas na tentativa de diminuir o prejuízo. Com as substituições realizadas pelo técnico Gilmar Dal Pozzo, a equipe passou a pressionar mais e levou perigo em alguns momentos. Ainda assim, o Atlético se manteve organizado defensivamente e conseguiu neutralizar as investidas. Nesse sentido, o goleiro e a linha defensiva foram exigidos, mas responderam com segurança. Portanto, o time visitante conseguiu controlar as ações mesmo sem manter o ritmo inicial.

Além disso, com a vantagem construída no primeiro tempo, o Atlético adotou uma postura mais cautelosa e passou a administrar o resultado. Enquanto isso, a Chape seguiu tentando avançar, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário. Por consequência, o jogo perdeu intensidade em relação à etapa inicial, com menos chances claras de gol. Dessa maneira, o Galo optou por valorizar a posse e explorar contra-ataques pontuais. Esperava-se terminar com o placar inalterado. Aos 49', porém, Dudu recebeu uma bola do meio-campo e ampliou para 4 x 0.

Na sequência da competição, a Chapecoense segue atuando na Arena Condá e, recebe o Vitória pela 10ª rodada, neste domingo (5/4), às 16h. Por outro lado, o Atlético-MG retorna a Belo Horizonte e encara o Athletico-PR na Arena MRV, no mesmo dia, às 17h30.

CHAPECOENSE 4×0 ATLÉTICO-MG

Brasileirão 9ª rodada

Data e Horário: 02/04/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Conda, Chapecó (SC)



CHAPECOENSE: Rafael Santos; Victor Caetano (Ênio 1/2ºT), Bruno Leonardo, Eduardo, Marcos Vinícius; Walter Clar, Camilo; Rafael (Kevin Ramires, 1/2ºT), Giovanni Augusto (Jean Carlos, 19/1ºT), Ítalo (Kevin Ramírez, 1/2ºT) e Bolasie (Neto Pessoa, 30/2ºT). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.



ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco, Renan Lodi (Pascini, 39/2ºT); Tomás Perez, Vitor Hugo (Dudu, 35/2ºT), Bernard, Hulk (Cassierra, 35/2ºT), Reinier (Gustavo Scarpa, 21/2ºT) e Cuello (Igor Gomez, 22/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Bernard 23/1ºT (0-1); Reinier 30/1ºT (0-2); Cuello, 35/1ºT (0-3); Dudu, 49/2ºT.

Cartões Amarelos: Victor Caetano (CHA);