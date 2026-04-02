São Paulo e o meia Oscar oficializam rescisão de contrato

O São Paulo concluiu, nesta quinta-feira (2/4), a rescisão contratual com o meia Oscar. O encerramento do vínculo, que já vinha sendo tratado desde fevereiro, foi formalizado e, enfim, apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF.
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Para viabilizar o acordo, o jogador aceitou reduzir significativamente os valores que ainda tinha a receber. Inicialmente, o contrato previa cifras próximas de R$ 60 milhões até dezembro de 2027. No entanto, as partes ajustaram o pagamento em R$ 10 milhões, encerrando de vez qualquer pendência entre clube e atleta.
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A definição ocorreu após meses de negociação. Mesmo com o entendimento de que teria direito ao valor integral, estimado em cerca de R$ 53 milhões, Oscar optou por flexibilizar a cobrança. Ele considerou apenas o período até novembro do ano passado, quando enfrentou um problema de saúde que mudou o rumo de sua carreira.
Em 2025, durante exames realizados no CT da Barra Funda, o meia sofreu um mal súbito e recebeu diagnóstico de síncope vasovagal, condição que provoca perda temporária de consciência devido à queda de pressão arterial e dos batimentos cardíacos. A partir daquele episódio, decidiu encerrar a carreira profissional.
Revelado pelo próprio São Paulo em 2008, Oscar construiu trajetória internacional antes de retornar ao clube em 2025. Ao longo de sua segunda passagem, disputou 35 partidas e marcou dois gols.
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