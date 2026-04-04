São Paulo goleia o Cruzeiro e mantém a Raposa no Z-4

Eficiência foi a marca do São Paulo na vitória sobre o Cruzeiro por 4 x 1, neste sábado (4/4), no MorumBis, pela rodada 10 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor teve, assim, um alto índice de aproveitamento diante de uma das melhores equipes do país e, agora, chega a 20 pontos na tabela. Por ora, o Soberano é o segundo colocado. Já a Raposa se afunda na zona de rebaixamento, com sete, apenas em 18º lugar.
O São Paulo volta a campo na quinta-feira, quando visita o Boston River no Uruguai, às 21h30, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No mesmo dia, às 21h, o Cruzeiro sobe o mapa para enfrentar o Barcelona de Guayaquil na estreia pela Libertadores.
O jogo se insinuava com certo equilíbrio. Até aparecer Artur, figura fundamental no triunfo do Tricolor durante a primeira etapa. O jogador sofreu pênalti ao ser amassado pela dupla de zaga do Cruzeiro, em uma espécie de falta dupla. Calleri foi para o disparo e inaugurou o placar. Momentos depois, em um contra-ataque, o atacante colocou Ferreira defronte a Cunha.
O ponta, então, não perdoou e respondeu: Roger Machado estava certo ao lançar quatro atacantes em campo, com dois espetados nas pontas. A Raposa cresceu somente na etapa final, mas Kaio Jorge pecou na decisão final, na única chance de o Cabuloso descontar. O Soberano fez por merecer a vantagem.
Assim como no primeiro tempo do espetáculo, o Cruzeiro colocou as manguinhas de fora. Desta vez, porém, conseguiu superar Rafael. Christian descontou e recolocou os mineiros no embate. Mas a sobrevida celeste durou pouco. Afinal, para desespero da China Azul, Kaio Jorge quase marca um golaço contra. Na sobra, Ferreira soltou um porrete e deixou o São Paulo novamente à vontade.
No fim, em outra jogada em velocidade, ele daria números finais ao encontro. O time de Roger Machado, enfim, volta a triunfar depois de três insucessos. Já Artur Jorge conhece a primeira derrota como treinador do escrete belorizontino.
SÃO PAULO 4×1 CRUZEIRO
Brasileirão 2026 10ª rodada
Data e horário: 04/4/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio do MorumBis, São Paulo (SP)
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Toloi, Sabino (Dória, Intervalo) e Wendell (Enzo, 22’/2ºT); Bobadilla (Maia, 30’/2ºT) e Marcos Antônio; Artur, Ferreira, Luciano (Cauly, 14’/2ºT) e Calleri (Silva, 29’/2ºT). Técnico: Roger Machado.
CRUZEIRO: Cunha; William (Moraes, Intervalo), Fabrício Bruno (Jonathan, 38’/2ºT), Villalba e Kaiki; Matheus Henrique (Silva, Intervalo), Christian e Gerson (Wanderson, 22’/2ºT); Pereira, Arroyo (Da Costa, 22’/2ºT) e Kaio Jorge (Villarreal, 38’/2ºT). Técnico: Artur Jorge
Gols: Calleri, 11’/1ºT (1-0); Ferreira, 15’/1ºT (2-0); Christian, 2’/2ºT (2-1); Ferreira, 16’/2ºT (3-1); Ferreira, 46’/2ºT (4-1)
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Rafael Traci (SC)