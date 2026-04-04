LBF: Cerrado faz confronto direto com Santo André por vaga no G-8

Em casa, o Cerrado Basquete recebe o Santo André, neste domingo (5/4), às 11h, no Sesc de Ceilândia. O duelo no domingo de Páscoa será válido pela fase classificatória da Liga de Basquete Feminino (LBF) e, para seguirem vivas, as brasilienses vão em busca de manter a invencibilidade contra o time paulista.
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A campanha do Cerrado na disputa é positiva. Na última semana, o time bateu o Maringá, no Paraná, por 84 x 68 na parcial, somando três vitórias no campeonato. Na temporada de 2025, o clube do DF bateu o Santo André nos dois encontros da primeira fase. O primeiro jogo terminou 61 x 52, com protagonismo de Letícia Lisboa (17 pontos e 10 rebotes), uma das peças importantes que segue no elenco. No segundo turno, número expressivo: triunfo por 93 x 68, em casa.
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Do outro lado, o cenário não é tão favorável. As paulistas ainda buscam estabilidade no torneio. Até aqui, foram quatro derrotas em cinco jogos. A vitória conquistada foi contra o Sodiê Mesquita, por apenas um ponto (71 x 70), com uma cesta da capitã Sassá no último segundo da partida. A disputa contra o time do quadradinho é um confronto direto pela oitava vaga da tabela, que carimba o passaporte para os playoffs. Derrotar o Cerrado na manhã deste domingo traria um alívio para as visitantes.
O Sesc da Ceilândia vai receber os torcedores com entrada gratuita, com ingressos disponíveis para a retirada no site do Sympla. Aos que desejarem acompanhar de casa, o duelo contará com a transmissão aberta da TV Brasil.
Programe-se
Liga de Basquete Feminino (LBF)
Cerrado Basquete x Santo André
Data e horário: domingo (5/4), às 11h
Local: Sesc da Ceilândia
Ingressos: Gratuitos, disponíveis no site do Sympla
Transmissão: TV Brasil
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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