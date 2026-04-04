Capital encaixa jogo e estreia com vitória diante do União no Mato Grosso

Elenco do Capital comemora primeira vitória na Série D: resultado foi construído com base na evolução ao longo do jogo - (crédito: Divulgação/Capital)

Nem sempre o jogo se ganha no primeiro movimento. Às vezes, a vitória nasce da leitura. Neste sábado (4/4), no estádio Luthero Lopes, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Capital soube esperar, se reorganizar e encontrou o caminho para vencer o União Rondonópolis por 1 a 0, fora de casa.

A estreia colocou frente a frente duas equipes em busca de afirmação na competição nacional. O União tentou assumir o controle desde o início, enquanto o Capital apostou em solidez defensiva e ajustes ao longo do confronto para equilibrar as ações.

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A primeira metade do jogo teve controle territorial do time mato-grossense. Com mais posse e presença no campo ofensivo, o União rondou a área adversária, mas encontrou dificuldades para transformar volume em chances claras.

As melhores tentativas vieram em cruzamento de Jhuan, com finalização fraca de Juninho, e em chute de fora da área de Gui Vieira, bem defendido por Luan. O Capital, por sua vez, demorou a entrar no jogo e teve dificuldade na construção ofensiva.

Após a parada técnica, o cenário começou a mudar. O Coruja passou a encontrar espaços e criou a melhor oportunidade da etapa com Matheusinho, que invadiu a área livre, mas demorou na definição e acabou desarmado.

O segundo tempo trouxe um Capital mais ajustado e confortável em campo. O União perdeu intensidade e já não conseguia sustentar o mesmo controle, abrindo espaço para o crescimento da equipe visitante.

Ainda assim, a grande chance dos donos da casa surgiu em lançamento para Juninho, que finalizou na trave. A bola atravessou a pequena área, sem ninguém para completar, em lance que poderia mudar o rumo da partida.

A resposta veio na medida exata. Após entrar no segundo tempo, Cesinho cruzou pela direita, e Nescau apareceu bem posicionado para cabecear firme, sem chances para Lúcio, definindo o placar em favor do Capital.

Mesmo com a bola no pé, o time mato-grossense sofreu para romper as linhas defensivas montadas pelo Capital. Com a postura defensiva consciênte, o time do Distrito Federal esfriou o duelo na medida certa para controlar e voltar com três pontos para casa.