Gama vence Aparecidense fora de casa e larga bem na Série D

Gama começou bem a partida e resolveu o confronto ainda no primeiro tempo. Resultado manteve invencibilidade do time em 2026 - (crédito: Divulgação/Gama)

O Gama entrou em campo com autoridade de campeão e resolveu cedo mais um desafio fora de casa. Neste sábado (4/4), o alviverde venceu a Aparecidense por 2 a 0, no Anníbal de Toledo, em uma atuação segura e eficiente desde os primeiros minutos. O resultado na estreia do time na Série D do Campeonato Brasileiro manteve a invencibilidade na temporada e confirmou o bom momento vivido pelo time.

O roteiro da estreia teve um desenho claro: intensidade no início, vantagem construída rapidamente e controle ao longo do restante da partida. O Gama abriu o placar cedo, ampliou ainda no primeiro tempo e administrou o confronto diante de um adversário que pouco conseguiu reagir de forma efetiva.

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O primeiro tempo começou com o Gama acelerando e impondo ritmo. Aos seis minutos, Ramon fez jogada individual pela entrada da área, finalizou e obrigou defesa parcial do goleiro Pedro Henrique. No rebote, Renato Soares apareceu livre para completar para o gol vazio e abrir o placar.

A vantagem deu confiança e empurrou o time para frente. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou na área e David Lucas aproveitou para finalizar e ampliar. O domínio seguiu evidente, com o Gama criando novas oportunidades e controlando as ações ofensivas.

O time ainda teve chance de ampliar com Renato Soares, que parou em boa defesa de Pedro Henrique. Do outro lado, a Aparecidense chegou a balançar a rede com Kaique, mas o lance foi anulado por impedimento, mantendo a vantagem candanga até o intervalo.

Na etapa final, o cenário se manteve. O Gama continuou mais organizado, com maior controle das ações e melhores oportunidades. Mesmo sem ampliar o placar, o time mostrou maturidade para administrar o resultado e evitar riscos defensivos.

A Aparecidense tentou reagir, buscou finalizações e presença ofensiva, mas encontrou dificuldades diante de um sistema defensivo bem postado. O Gama seguiu superior, controlou o ritmo e conduziu a partida até o apito final sem grandes sustos.

O triunfo confirma um início consistente na Série D e reforça o momento positivo do alviverde. Invicto na temporada, o time agora vira a chave para a Copa Centro-Oeste, quando enfrenta o Tocantinópolis na quarta-feira (8/4), às 19h30, em mais um compromisso fora do Distrito Federal.

Em Mato Grosso

O Capital também somou os primeiros pontos na Série D do Brasileirão ao derrotar o União Rondonópolis, fora de casa, por 1 x 0. O centroavante Gustavo Nescau assinou o triunfo do time do Quaradinho em Mato Grosso.



O Coruja chegou ao segundo triunfo em quatro jogos sob o comando do técnico Luizinho Vieira. Ele tem potencializado atletas, como o centroavante Gustavo Nescau. O boleiro de 26 anos entrou em campo pela quarta vez com o Capital e anotou o segundo gol.



O próximo compromisso do Capital na Série D do Brasileirão será em casa, no Estádio JK, no Paranoá. O time do DF recebe, no domingo, o Operário-VG. Antes, retorna as atenções à Copa Centro-Oeste. Na quarta-feira, viaja ao Tocantins para encarar o Araguaína, às 19h30.