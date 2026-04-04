Coritiba e Fluminense empatam por 1 x 1 em jogo com final intenso

Coritiba e Fluminense fizeram um jogo intenso na noite deste sábado (4/4), no Couto Pereira. O duelo na capital paranaense, pela 10ª rodada do Brasileiro, terminou com empate justo por 1 x 1, com os gols saindo no segundo tempo. O Coxa marcou com Tiago Cóser. Mas John Kennedy, dois minutos depois de entrar, deixou tudo igual.
Com o empate, o Fluminense não conseguiu assumir a liderança ao lado do Palmeiras, pois alcançou 20 pontos, igualando-se ao São Paulo. Porém, em terceiro lugar nos critérios de desempate. O Coritiba, que sonhava com o quinto lugar, foi a 15 pontos, provisoriamente na sexta posição.
Apesar de jogar fora de casa, o Fluminense tomou as rédeas do jogo, conseguindo quase 76% de posse de bola nos primeiros 15 minutos e criando chances claras para abrir o placar. Um chute de Soteldo raspou a trave esquerda de Pedro Rangel, e Arana finalizou para grande defesa do goleiro do Coxa. Aos 17 minutos, Ganso cobrou escanteio, e a bola ficou na segunda trave para o arremate de Serna, que fez o gol. O tento, porém, acabou anulado por falta do Tricolor na condução da bola na área.
Este lance acordou o Coritiba, que percebeu que não podia ficar apenas se defendendo. Com isso, o time da casa começou a equilibrar o jogo a partir dos 30 minutos e, apoiado pela torcida, começou a dar trabalho ao Fluminense. Fábio fez duas boas defesas. A melhor foi em uma jogada de Ronier pela esquerda, que cortou para o meio e chutou, mas o goleiro do Tricolor mandou para escanteio, aos 30 minutos.
Na etapa final, o jogo ganhou em intensidade, com o Coxa muito ousado na frente. Mas quem perdeu a primeira oportunidade foi Soteldo: ele recebeu de Martinelli pela esquerda, saiu da marcação e chutou para ótima defesa de Pedro Rangel. O jogo ficou bem aberto e podia pender para qualquer lado. O Flu, mesmo um pouco mais dominante, tinha dificuldade para achar espaços. Contudo, aos 30, o Coritiba fez a alegria da torcida. Ronier encontrou José bem colocado na ponta esquerda; ele olhou para a área e fez um cruzamento perfeito na segunda trave para a entrada de Tiago Cóser, que se antecipou à marcação e marcou.
Ao sofrer o gol, o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, entrou com os dois goleadores que estavam no banco: Cano e John Kennedy. Eles entraram aos 30 minutos e, dois minutos depois, John Kennedy mostrou a que veio. Após a bola levantada por Arana, o goleiro Pedro Rangel saiu mal; a bola sobrou para John Kennedy empurrar para o gol e deixar tudo igual. Os cinco minutos finais foram elétricos, com o Coxa assustando o gol de Fábio em duas oportunidades. Já o Fluminense quase marcou com Cano no último lance do jogo.
CORITIBA 1 X 1 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro 10ª rodada
Data: 4/4/2026
Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
Gols: Tiago Cóser 29’/2ºT (1 x 0); John Kenndy, 35’/2ºT (1 x 1)
CORIITBA: Pedro Rangel; JP Chermont (Tinga, 10’/2ºT), Maicon, Jacy (Tiago Cóser,10’/2ºT) e Bruno Melo; Felipe Jonatan (Breno Lopes, 10’/2ºT), Sebastián Gómez(Fabinho,3 7’/2ºT), Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier (Wallison,31’/2ºT) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules (Alisson,25’/2ºT), Martinelli (Otávio, 16’/2ºT) e Ganso (Savarino, 25’/2ºT); Serna (Cano,33’/2ºT) , Castillo (John Kennedy, 33’/2ºT) e Soteldo. Técnico: Luís Zubeldía.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Marco Aurelio Fazekas (MG).
Cartões amarelos: Fernando Seabra, Sebástian Gómez (COR)
