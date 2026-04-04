Em São Januário, Botafogo é valente e vira contra o Vasco

Neste sábado (4/4), em São Januário, o Botafogo, muito mais organizado, "roubou" a alcunha do Vasco de time da virada ao superá-lo por 2 x 1, no encontro da rodada 10 desta edição do Campeonato Brasileiro. As equipes somam 12 pontos na tabela. Com um jogo a menos, o Glorioso é oitavo colocado, enquanto o Cruz-Maltino fica em nono.
O Botafogo marcou forte e não deixou o adversário jogar. Verticalizado quando teve espaço, o Glorioso chegou com perigo, porém, somente no fim do primeiro tempo do clássico. Martins colocou no ângulo, obrigando Jardim a saltar para espalmar de forma plástica.
Antes, o camisa 11, sozinho e a caminho do gol adversário, foi parado por Saldívia. O árbitro, no entanto, assinalou a falta e advertiu o defensor com amarela em meio à pressão botafoguense pelo vermelho. Depois, o Vasco acordou. Tchê Tchê tirou Ferraresi para nada e finalizou para fora. Inacreditável a chance perdida.
No lance seguinte, porém, David, sem marcação, abriu o placar para os donos da casa. Festa na Colina. A resposta do Botafogo, entretanto, foi imediata. Villalba pegou um elevador até o 16º andar e, de cabeça, igualou. Coube ao contestado Martin desempatar o prélio com um verdadeiro míssil da entrada da área. Desnorteado, o Cruz-Maltino ainda perderia uma chance clara. A vitória do Mais Tradicional, pelo conjunto da obra, foi justa.
VASCO 1×2 BOTAFOGO
Rodada 10 do Campeonato Brasileiro
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 4/4/2026, às 21h (de Brasília)
Gols: David, 15’/1ºT (1 x 0); Villalba, 20’/2ºT (1 x 1); Martins, 33’/2ºT (1 x 2)
VASCO: Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Mendes e Tchê Tchê (Nuno, 24’/2ºT); Rojas (Hinestroza, 22’/2ºT), Gómez e David (Spinelli, 32’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Barboza, Ferraresi e Telles (Roque, Intervalo); Allan (Newton, 41’/2ºT), Edenilson (Montoro, 22’/2ºT) e Danilo; Martins, Júnior Santos (Villalba, 14’/2ºT) e Cabral (Kadir, 22’/2ºT). Técnico: Rodrigo Bellão.
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Cartão Amarelo: Saldivia (VAS); Júnior Santos, Ferraresi, Raul (BOT)
Saiba Mais
- Esportes Coritiba e Fluminense empatam por 1 x 1 em jogo com final intenso
- Esportes São Paulo goleia o Cruzeiro e mantém a Raposa no Z-4
- Esportes LBF: Cerrado faz confronto direto com Santo André por vaga no G-8
- Esportes Capital encaixa jogo e estreia com vitória diante do União no Mato Grosso
- Esportes Gama vence Aparecidense fora de casa e larga bem na Série D
- Esportes Real Madrid dá vexame diante do Mallorca e pode ver Barça disparar