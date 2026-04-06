InícioEsportes
FUTEBOL

Santos estreia na Sul-Americana sem Gabigol e Neymar

Atacante passa por novo tratamento na coxa direita, enquanto camisa 10 segue em recuperação; dupla não viaja ao Equador

Gabigol passou em branco na derrota do Santos para o Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos )
Gabigol passou em branco na derrota do Santos para o Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos )

O Santos terá baixas importantes para o início da Sul-Americana. Na quarta-feira (8), quando enfrenta o Deportivo Cuenca, fora de casa, Gabigol não estará à disposição. O atacante segue em tratamento de uma tendinite no adutor da coxa direita e passará por uma nova aplicação de PRP, procedimento que utiliza o próprio sangue para acelerar a recuperação. Por isso, não viaja com o grupo para o Equador.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A intervenção será feita nesta segunda-feira (6), e a expectativa é de que ele volte a treinar nos próximos dias, já no CT Rei Pelé.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Neymar é outro que fica de fora da partida. O camisa 10 permanece em Santos para dar sequência ao trabalho físico e clínico.

Enquanto isso, a delegação viaja ao Equador e contará com a chegada de Igor Vinicius e Rony, que se juntam ao elenco antes do embarque.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/04/2026 10:13
    SIGA
    x