Santos estreia na Sul-Americana sem Gabigol e Neymar

Gabigol passou em branco na derrota do Santos para o Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos )

O Santos terá baixas importantes para o início da Sul-Americana. Na quarta-feira (8), quando enfrenta o Deportivo Cuenca, fora de casa, Gabigol não estará à disposição. O atacante segue em tratamento de uma tendinite no adutor da coxa direita e passará por uma nova aplicação de PRP, procedimento que utiliza o próprio sangue para acelerar a recuperação. Por isso, não viaja com o grupo para o Equador.

A intervenção será feita nesta segunda-feira (6), e a expectativa é de que ele volte a treinar nos próximos dias, já no CT Rei Pelé.

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Neymar é outro que fica de fora da partida. O camisa 10 permanece em Santos para dar sequência ao trabalho físico e clínico.

Enquanto isso, a delegação viaja ao Equador e contará com a chegada de Igor Vinicius e Rony, que se juntam ao elenco antes do embarque.