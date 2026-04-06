Martínez critica Dorival após demissão no Corinthians: Vai pagar a conta

Martínez perdeu espaço no Corinthians e enfrentou uma séria lesão no joelho esquerdo - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

José Martínez fez duras críticas a Dorival Júnior logo após a saída do treinador do Corinthians, confirmada na noite deste domingo (5), após a derrota em casa para o Internacional, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Em uma postagem em sua conta no Instagram, o volante venezuelano disse que foi prejudicado pelo técnico durante sua passagem pelo clube e demonstrou revolta com a situação.

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Saí do time por tua causa. Agora vai pagar a conta. Deus no comando. Logo vão saber a verdade, escreveu.

Apesar de terem conquistado juntos a Copa do Brasil, a relação entre Martínez e Dorival terminou de forma conturbada. O jogador perdeu espaço e viu sua situação se complicar de vez após se reapresentar com 35 dias de atraso, além de enfrentar uma séria lesão no joelho esquerdo.

Sem clube no momento, ele passou por cirurgia para tratar o ligamento cruzado anterior e a previsão é de retorno apenas no fim da temporada.

Aos 31 anos, Martínez deixou o Corinthians com 70 jogos, dois gols marcados e dois títulos no Timão. Além da Copa do Brasil, também foi campeão paulista sob o comando do técnico argentino Ramón Díaz.