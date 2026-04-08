Emerson Royal é condenado a pagar R$ 3,9 milhões a agente

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) determinou que Emerson Royal, lateral-direito do Flamengo, quite o pagamento de 650 mil euros (R$ 3,9 milhões) a uma empresa ligada a agente de futebol até a próxima segunda-feira, dia 13 de abril. A decisão ainda prevê novas punições que podem chegar à suspensão caso o valor não seja pago dentro do prazo definido.

A origem do valor envolve a Link Assessoria Esportiva e Propaganda, do empresário André Cury, e se refere a compromissos assumidos pelo jogador em 2021 quando atuava no futebol europeu. O prazo e a quantia devida também foram confirmados pelo jornalista Venê Casagrande.

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Agora a situação deixa de figurar apenas no âmbito administrativo e passa a ter efeito direto sobre a carreira esportiva do lateral. Isso porque o não cumprimento do prazo estabelecido pela CNRD abre caminho para sanções adicionais, entre elas a possibilidade de suspensão.

De acordo com a assessoria do jogador, a regularização do valor já está organizada. "O dinheiro está provisionado, e o atleta fará o pagamento dentro do prazo estipulado", comunicou o estafe em nota ao O Globo.

Royal mantém rotina com o Flamengo

Enquanto conduz a resolução da pendência, o lateral integra a delegação que embarcou ao Peru para estreia do Flamengo na Libertadores 2026. O Rubro-Negro, atual campeão do torneio, encara o Cusco às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (8), pela fase de grupos.

Emerson, inclusive, tem chances de atuar como titular no duelo. Desde que chegou ao clube, o defensor soma 30 partidas, com 2.247 minutos em campo, além de um gol marcado e quatro assistências.

Após a estreia continental, o time retorna ao Brasil para enfrentar o Fluminense no sábado (11), às 18h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, mantém a programação no Rio de Janeiro para receber o Independiente Medellín, em confronto marcado para o dia 16 de abril pela Libertadores.