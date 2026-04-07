João Fonseca busca oitavas em Monte Carlo contra Arthur Rinderknech

João Fonseca enfrentará o francês Arthur Rinderknech (27º do mundo) nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. O brasileiro chega embalado após a vitória convincente sobre o canadense Gabriel Diallo (36º) por 2 sets a 0, na última terça-feira (7/4). Rinderknech avançou ao surpreender o russo Karen Khachanov, também em sets diretos. O confronto, inédito no circuito, está previsto para começar às 7h10 (de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+.

O brasileiro teve um início de temporada oscilante, com eliminações precoces no Australian Open e no ATP 250 de Buenos Aires, na qual defendia o título. Além do Rio Open, apesar de ter conquistado o troféu de duplas ao lado de Marcelo Melo.

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Contudo, João virou a chave em Indian Wells, onde elevou consideravelmente o nível de tênis ao eliminar nomes como Khachanov e Tommy Paul. Nas oitavas de final, enfrentou Jannik Sinner em uma partida de alto nível, decidida apenas nos detalhes, com ambos os sets levados ao tie-break. Em Miami, Fonseca ainda teve a chance de enfrentar o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, mas acabou derrotado em 2 sets a 0.

O adversário de João, veterano de circuito desde 2018, persegue o primeiro troféu. Na temporada passada, o francês foi finalista do Masters 1000 de Xangai, em um confronto familiar, ele acabou superado pelo primo, Valentin Vacherot, por 2 sets a 1. Em Grands Slam, o melhor resultado do tenista foi a quarta rodada no US Open de 2025. Rinderknech é marcado por um bom voleio em suas subidas à rede, além disso, possui um saque forte.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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